Za obří úvěr bude ručit 24 evropských států. Česko se tak v této konkrétní otázce ocitlo v táboře „neúčastnících se“, byť z odlišných důvodů než Budapešť či Bratislava, protože tyto dva státy podle premiéra Andreje Babiše odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. Česko je odsouhlasilo.
„Česká republika má jinou pozici než Maďarsko a Slovensko. Tyto dvě země de facto odmítly závěry Rady tak, jak byly navrženy. My jsme je odsouhlasili, ale s podmínkou, že neručíme za ty úvěry,“ zdůraznil Babiš.
Podle bývalého premiéra Petra Fialy (ODS) Babiš tvrdil, že nebude dělat politiku podle Orbána a Fica, načež mu toto rozhodnutí vydrželo jeden týden. „Nový premiér nastavuje nový směr zahraniční politiky. Kurz, ve kterém Česko ztratí důstojnost, respekt a nakonec i peníze. A bohužel míří směrem na východ,“ uvedl Fiala na sociální síti X.
„Ukrajinu tedy podporujeme, ale za půjčku ručit nechceme. Stejně jako Maďarsko a Slovensko. Dosud jsme mluvili a jednali jasně – ano, ano; ne, ne. Teď je to tedy ano i ne,“ míní poslanec ODS Martin Kupka, podle kterého našim postojům nemohou spojenci rozumět.
Za zradu označili Babišovo rozhodnutí politici z KDU-ČSL, europoslanec Tomáš Zdechovský a poslanec Marian Jurečka. „Babiš, Fico a Orbán nejsou obránci Evropy, ale její zrádci. Kvůli vlastním kšeftům s Putinem prodali bezpečnost našich rodin i životy lidí na Ukrajině. Tohle není pragmatismus. Tohle je zrada,“ napsal Zdechovský.
Jurečka byl ještě přísnější. „Zradit přátelé a klíčového spojence, který na vás spoléhá, v době kdy to safra potřebuje, to je přesně to co Babiš a jeho vláda právě udělala! Každý slušný člověk, každý kdo někdy četl historii 2. světové války a ví kolik chlapů za nás umíralo a mohla jim být nějaká Evropa fuk, každý kdo viděl například bratrstvo neohrožených, se musí za to, co za týden předvedla tato vláda stydět,“ řekl.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil maďarského, slovenského a českého premiéra za Putinovy agenty. „Tenhle byznys, ke kterému se Andrej Babiš teď otevřeně přidal, popsala nedávno šéfka MI6 jako export chaosu. Klient? Putin,“ uvedl bývalý ministr vnitra.
Půjčku 90 miliard eur by měla finálně splatit sama Ukrajina, není však zatím jasné, kde Kyjev nalezne finance a jak vysoké budou úroky.