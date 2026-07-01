Zúčastnili se jí i zástupci Kanceláře prezidenta republiky, zato žádný zástupce vládní koalice. „Je těch schůzek nějak moc,“ řekl k tomu novinářům poslanec za SPD Libor Vondráček.
„My, níže podepsaní zástupci parlamentních stran, za prvé odmítáme změnu financování veřejnoprávních médií, protože současný model považujeme za funkční a zaručující nezávislost a předvídatelnost financování obou médií. Za druhé podporujeme zachování současné šíře služeb, kterou veřejnoprávní média dnes poskytují. Za třetí vyzýváme ministra kultury, aby svolal jednání všech parlamentních stran a ředitelů veřejnoprávních médií. A konečně za čtvrté, vyzýváme vládu České republiky, aby zveřejnila všechny podklady a analýzy, ze kterých vycházela při tvorbě svého legislativního návrhu,“ přečetl společné prohlášení opozičních stran Jan Lacina z hnutí STAN.
Budeme pracovat na rozbití toho návrhu, jsou k tomu důvody, říká Kupka
Předseda ODS Martin Kupka řekl iDNES.cz, že schůzka měla smysl, i když na ni nedorazili zástupci vlády. Opozice se ujistila, že rozhodně nevyklidí pole. „A to my rozhodně neuděláme,“ prohlásil Kupka.
„Poklepali jsme se po betonech, jenomže my se někdy taky po těch betonech poklepat musíme, abych zachoval hokejovou terminologii. Navíc musíme se taky někdy sladit na společných postupech,“ řekl Kupka.
Tlak na vládní koalici, která chce zrušit koncesionářské poplatky a převést financování České televize a Českého rozhlasu pod státní rozpočet, není podle něj zbytečný. „Vzdali volbu Matochy, vzdali volbu Bradáče, zabili původní návrh Klempíře, protože byl úplně neuvěřitelně blbý. Budeme pracovat na opravdu totálním rozbití toho aktuálního, protože k tomu jsou právní důvody,“ řekl iDNES.cz Kupka.
„My jsme od počátku říkali - pojďme se bavit o těch odborných, skutečně, argumentech, které vedou vládu právě k té změně, nebo k té vůli změnit systém financování,“ uvedl po schůzce ve Sněmovně Zavoral.
„Pojďme se bavit opravdu o racionálních, rozumných argumentech, o podkladech, analýzách, skutečně faktech. Protože jediný důvod, který my pořád slyšíme, že to je ve vládním prohlášení. Ale upřímně, pro zástupce médií veřejné služby toto argument není. To je argument možná pro politiky, ale ne pro nás,“ prohlásil Zavoral.
Návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků a jejich nahrazení financováním ze státního rozpočtu schválila vláda v polovině června.
„Nový zákon stanovuje jednoznačnou částku, kterou dostanou ze státního rozpočtu,“ řekl po jednání vlády ministr kultury za Motoristy sobě Oto Klempíř. „Obě média neprojevila zájem, aby šetřila,“ tvrdí premiér a předseda ANO Andrej Babiš.
Česká televize tak má podle vládní koalice dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,065 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.