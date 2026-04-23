„Jsem dnes na dlouho předem plánovaných výjezdech, které trvají až do večera a nestihnu to,“ uvedl Klempíř ve čtvrtek pro iDNES.cz. Ve středu pro iDNES.cz tvrdil, že se o účasti poradí. Ministr minulý týden představil návrh, podle nějž veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu a bude na to pamatovat zvláštní kapitola ve státním rozpočtu.
Na jednání hnutí STAN pozval také zástupce vlády, ti však nedorazí. „Máme jasnou shodu napříč vládní koalicí, že se této akce účastnit nebudeme,“ řekl ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé).
To potvrdil i vicepremiér Karel Havlíček (ANO). „Ne, jednáme s nimi bez politických a mediálních gest,“ sdělil. Premiér Andrej Babiš (ANO) odpoledne odlétá na neformální summit na Kypr. Podle předsedy Starostů Víta Rakušana jsou však dvířka otevřená do poslední chvíle.
Svou účast skrze tiskovou mluvčí Českého rozhlasu potvrdil generální ředitel René Zavoral.
„Chceme, aby proběhla skutečně konstruktivní diskuse o dopadech vládní i poslanecké novely na fungování médií veřejné služby. Tímto jednáním suplujeme to, na co se vládní koalice vykašlala,“ uvedl Rakušan.
Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy. Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.
Stávková pohotovost i protesty studentů
Odbory ČRo i ČT a iniciativa pracovníků Veřejnoprávně ve středu vyhlásily kvůli chystanému zákonu o médiích veřejné služby časově neomezenou stávkovou pohotovost. Podle nich by návrh zákona i poslanecký návrh vedly k rozkolísání rozpočtu a hromadnému propouštění. Obě média by nebyla schopna naplňovat své poslání, uvedli zástupci odborů a iniciativy. Řekli, že pokud by nastala stávka, veřejnou službu by to neomezilo.
Podporu veřejnoprávním médiím vyjádřili i studenti, kteří napříč Českem ve středu minutu před dvanáctou opustili své učebny a sešli se na protest proti vládnímu návrhu na zrušení poplatků médií veřejné služby. V Praze, kde se konala hlavní demonstrace, pochod odstartoval z náměstí Jana Palacha. Studenti došli až na Maltézské náměstí k sídlu ministerstva kultury, kde skandovali „otevřete okna“, bouchali také na dveře resortu.
Iniciativa Média nedáme!, která demonstrace organizovala, uvedla, že se do akce se zapojilo více než 220 škol napříč Českem. Počet protestujících na náměstí Jana Palacha organizátoři odhadli na 5 tisíc studentů. Na školách napříč ČR pak podle iniciativy protestovalo kolem 17 tisíců studentů.
„Perfektní zákony předkládá jen bůh“
Klempíř však nepočítá s tím, že by kvůli protestům stáhl návrh zákona o médiích veřejné služby. „Perfektní zákony předkládá jenom Bůh,“ řekl.
Kvůli navázání rozpočtu veřejnoprávních médií na státní rozpočet se ve středu na Úřadu vlády sešel také šéf ČT Hynek Chudárek s premiérem Andrejem Babišem (ANO).
Chudárek po jednání řekl, že vládní návrh zákona čekají zásadní úpravy. Babiš plánuje vznik pracovní skupiny. „Já si myslím, že nezávislost České televize ohrožena není a od toho je tam management, abychom toto uhájili,“ dodal ředitel ČT.
Babiš se proti vyhlášení stávkové pohotovosti v obou veřejnoprávních médiích ohradil. „Považuji to za zbytečné, protože jsem měl pocit, že jsme se s panem ředitelem domluvili,“ reagoval po jednání s Chudárkem premiér. Podobně se vyjádřil i o studentských protestech a ohradil se vůči tvrzení, že by svými kroky vláda útočila na nezávislost dotyčných institucí.