Opozice kritizuje rozpočet kvůli deficitu i nízkým investicím. Návrh přepracujte, žádají Piráti

PRAHA TOP 09 bude navrhovat snížení výdajů i deficitu státního rozpočtu na příští rok o 20 miliard korun a to, aby podíl investičních výdajů vůči celkovým činil alespoň deset procent. V takovém případě by byla strana ochotna jednat o podpoře návrhu rozpočtu, v opačném případě ji vylučuje. Na úterní tiskové konferenci před zahájením schůze Sněmovny to řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Piráti podpoří vrácení návrhu rozpočtu k přepracování. Také další opoziční strany - ODS, STAN, KDU-ČSL či SPD - rozpočet kritizují. Poslanci se jím začnou zabývat ve středu, kdy předlohu do Sněmovny přijde podpořit prezident Miloš Zeman. V případě státního rozpočtu schvaluje dolní komora v prvním čtení jeho základní parametry, tedy příjmy, výdaje a výši schodku. Deficit vláda navrhla čtyřicetimiliardový, stejný jako je letošní. Předseda ODS Petr Fiala poznamenal, že schodek považuje za politicko-rozpočtový trestní čin. Sněmovní výbor doporučil schválit základní údaje rozpočtu na příští rok. Schodek má být 40 miliard korun Kalousek uvedl, že v rozpočtu není ani koruna na nezbytné systémové změny ve zdravotním a penzijním pojištění a že investiční aktivita je nižší než v dobách krize. Změny, které TOP 09 navrhuje, by byly podle něj maximem toho, co se dá spravit během jednoho měsíce. Pokud kabinet bude trvat na stávajících parametrech návrhu rozpočtu, TOP 09 podporu vylučuje, dodal. Piráti chtějí vrátit předlohu k přepracování. Vláda podle nich rezignovala na vyrovnaný rozpočet, který premiér a dříve ministr financí Andrej Babiš (ANO) v minulosti sliboval, řekl poslanec Mikuláš Ferjenčík. Hnutí ANO podle něj neustále navrhuje prohlubovat zadlužení státu. Za největší konkrétní rozpočtovou chybu Piráti považují, že ANO připustilo, že za jeho vlády znovu narostlo zdanění práce. Plánovaný deficit 40 miliard po období dlouhého ekonomického růstu nazval Fiala politicko-rozpočtovým trestným činem a zpronevěrou úspěšných let České republiky. Vláda podle něj na investice vydává méně než v době krize, co se týče podílu investičních výdajů na celkových. Rozpočet hokynářský a bez ambicí Ani lidovci návrh rozpočtu v prvním čtení nepodpoří. Podle nich neobsahuje dostatečné investice do dopravní infrastruktury. Vláda se podle KDU-ČSL také málo zaměřuje na digitalizaci, která by umožnila ušetřit až deset procent státních zaměstnanců. Podle předsedy STAN Víta Rakušana je rozpočet v nynější podobě hokynářský a bez ambicí. „Je ze zásady špatně koncipovaný, opisují se položky z minulých let, místo aby se přizpůsobovaly výdaje ambiciózním plánům,“ řekl. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podle něj hokynářským způsobem občas někde přihodí nějaké peníze, mimo jiné podle toho, co si řeknou komunisté. „Schodek 40 miliard v době růstu je zbytečný. Bylo by lepší, kdyby vláda držela peníze do okamžiku, kdy soukromý sektor třeba nebude moct investovat,“ doplnila místopředsedkyně STAN Věra Kovářová. SPD v usnesení předsednictva uvedla, že rozpočet nepodpoří, protože vláda ANO a ČSSD s podporou KSČM nehospodaří s péčí řádného hospodáře. Návrh by podle hnutí měl být vyrovnaný či přebytkový. Další zadlužování je podle SPD zbytečným zatížením budoucí generace. Podle místopředsedy hnutí Radima Fialy ministerstvo financí nepočítá s ochlazením ekonomiky, které může přijít vzhledem k podobnému vývoji v Německu. Fiala vyjádřil obavy, že schodek může být kvůli výpadku příjmů výrazně vyšší než plánovaných 40 miliard.