Vláda kvůli zisku ve volbách situaci podcenila, míní Bartoš. Opozice kritizuje prodloužení nouzového stavu

Praha Opozice ve čtvrteční sněmovní debatě kritizovala vládu a její návrh prodloužit nouzový stav o 30 dní, tedy až do 20. prosince. Opoziční řečníci poukázali na to, že jde o zásadní opatření, které omezuje svobody občanů. Stěžovali si i na to, že vláda nepředkládá údaje o vyhodnocení účinnosti přijatých opatření. Vládě vytýkali i to, že podle nich postupuje chaoticky.

Covid pomáhají držet na uzdě, je jich ale zoufale málo. Česku chybí podle Jágrové až 3 tisíce hygieniků Například předseda Pirátů Ivan Bartoš vládu obvinil z toho, že v září kvůli snaze o volební zisk situaci podcenila. Nechala situaci dojít podle něho až do momentu, kdy má Česko jedny z nejhorších koronavirových čísel na světě. Prodloužení nouzového stavu je věc naprosto zásadní, jde o omezení základních práv a svobod, a musí být vždy dobře odůvodněno a vysvětleno, argumentoval.

Poslanci SPD nepodpoří žádné prodloužení nouzového stavu, prohlásil předseda hnutí Tomio Okamura. Vláda podle něj chce prodloužit nouzový stav jen proto, aby mohla zadávat zakázky bez výběrových řízení a ovládat životy občanů. Poukazoval na to, že už nyní mohou krajské hygienické stanice přijímat opatření i bez nouzového stavu. Okamura kritizoval i vládní restrikce, nemají podle něho logiku. Poukázal například na zákaz nedělního prodeje. Restrikce navíc podle šéfa SPD poškozují malé živnostníky. Komunistům chybějí k prodloužení nouzového stavu odborné argumenty, uvedl jejich poslanec Zdeněk Ondráček. Vláda by také podle něho říci veřejnosti, jak budou vypadat s ohledem na covid Vánoce. „Když to řekneme 20. prosince, bude pozdě,“ uvedl. Je nezbytné dál dodržovat opatření, jinak si kromě dárků koupíme i nemoc, prohlásil Blatný Rovněž komunisté pokládají za nelogické restrikce v obchodu a službách. Ondráček poukázal například na to, že lidé si sice mohou v obchodě koupit hrnec nebo křečka, ale zimní boty a bundu nikoli. Podobně se vyjádřil šéf KDU-ČSL Marian Jurečka. „Lidem některá opatření nedávají logiku,“ řekl. Poukazoval například na to, že řetězce zaměřené na potraviny prodávají i široký sortiment jiných věcí, zatímco provozovny drobných živnostníků musí být zavřeny. Vládu Jurečka nařkl z toho, že neumí dostatečně pomoci lidem, kterým omezí jejich zdroje příjmů. Jako příklad uvedl, že živnostníci nemohou kombinovat jednotlivé formy podpory. Koronavirus Sledovat další díly na iDNES.tv Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová označila žádost vlády o prodloužení nouzového stavu za odfláknutou, některé informace podle ní nejsou aktuální, další chybí. „Hazardujete dlouhodobě s důvěrou lidí v to, že víte, co děláte,“ uvedla. Premiér Babiš rozebíral s prezidentem Milošem Zemanem především prodloužení nouzového stavu Nový protiepidemický systém by měl podle ní obsahovat i stupně, k nimž nebude stav nouze nutný. TOP 09 by podle Pekarové Adamové mohla za splnění určitých podmínek hlasovat pro prodloužení nouzového stavu nejvýše o dva týdny. Předseda STAN Vít Rakušan řekl, že nouzový stav je krajní instrument, který se dotýká ústavních práv občanů, a podle toho by se s ním mělo zacházet. Žádost o prodloužení nouzového stavu označil za bohorovnou. Vláda by se podle něj měla chovat k lidem jinak a vysvětlovat jim, jak jednotlivá opatření zabírají. „To, že se situace lepší, není vaše zásluha, ale zásluha všech trpělivých lidí v ČR,“ řekl Rakušan.