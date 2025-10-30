Budoucí opozici vadí, že vládní poslanci podepíší dodatek ke koaliční smlouvě

„V pondělí slíbí na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. A už ve středu je vlastní vedení donutí podepsat dokument, který je zbavuje svobody volby a může třeba jít i proti svědomí a cti mnohých z nich. Když svědomí ustoupí loajalitě, ztrácí se podstata svobody,“ napsal na sociální síti X Bartošek.
Reagoval na to, že první místopředseda ANO Karel Havlíček iDNES.cz řekl, co bude povinností poslanců nové vládní většiny.
„Koaliční smlouvu podepisují předsedové stran a předsedové klubů. Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ uvedl Havlíček.
„Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie. Projednáme to na klubech a samozřejmě si věříme,“ řekla už den před tím, když vyjednavači ANO, SPD a Motoristů sobě dokončili smlouvu, k volbě šéfa Sněmovny místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Do volby koalice ANO, SPD a Motoristů postaví šéfa SPD Tomia Okamuru.
Koaliční poslanci smlouvu podepisovali už za Sobotkovy vlády
Podpis koaliční smlouvy poslanci není novinkou. Když vznikala na přelomu let 2013 a 2014 vláda Bohuslava Sobotky, podepisovali koaliční smlouvu poslanci ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Mezi nimi i Bartošek zvolený za lidovce v Jihočeském kraji. Jako poslední z lidovců tehdy smlouvu podepsal v lednu 2014 Vít Kaňkovský.
V polovině roku 2018 zase koaliční smlouvu podepisovalo všech patnáct poslanců sociální demokracie, když strana byla součástí vlády Andreje Babiše.
„Běžně se v koaliční smlouvě neuvádí konkrétní jména na konkrétní funkce. Nastupující koalice to ale udělala, aby měla jistotu, že i když pro některé poslance může být zvolení Tomia Okamury do čela Sněmovny proti jejich cti a svědomí, stejně pro něj nakonec zvednou ruku. Je nutné upozornit, že právě na čest a svědomí budou poslanci v pondělí přísahat,“ uvedl pro iDNES.cz Bartošek.
„Jen suše dodávám, že to je v rozporu s Ústavou,“ napsal k tomu, že poslance nové vládní většiny čeká podpis dodatku ke koaliční smlouvě, bývalý poslanec Ivo Vondrák, který se v minulém volebním období po volbě prezidenta rozešel s hnutím ANO.
„Takový závazek je sice možné formálně učinit, ale právně je bezvýznamný. Podle Ústavy totiž poslanec hlasuje výhradně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Navíc je hlasování tajné, takže není možné ověřit ani kontrolovat, jak jednotliví poslanci skutečně hlasovali. Již příští týden to vypukne,“ uvedl na X Martin Dvořák, ministr pro evropské záležitosti končící vlády Petra Fialy.
V minulém volebním období podle poslance Pirátů, dříve šéfa strany Ivana Bartoše, poslanci koaliční smlouvu, ani její část podepisovat nemuseli.