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„Jede se schovat.“ Opozice tepe Babiše za neúčast na oslavách 17. listopadu

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  14:27aktualizováno  15:18
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Předseda ODS Martin Kupka hovoří na schůzi Sněmovny (6. listopadu 2026)

Předseda ODS Martin Kupka hovoří na schůzi Sněmovny (6. listopadu 2026) | foto: ČTK

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Opozice ostře kritizuje rozhodnutí premiéra Andreje Babiše (ANO) nezúčastnit se oslav 17. listopadu. Premiér bude v té době spolu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) na návštěvě Izraele. Opoziční politici to však nepovažují za dostatečný důvod a tvrdí, že se premiér jede na Blízký východ schovat.

„Máme premiéra, který se bojí jít v jeden z našich nejvýznamnějších svátků na Národní. Otřesná vizitka,“ řekl iDNES.cz předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Podle předsedy ODS Martina Kupky je rozhodnutí členů vlády odjet ze země právě v tento den „definicí zbabělosti a pokrytectví“.

Ani Havel, ani Kupka nepovažují návštěvu Izraele za dostatečné vysvětlení. „Nedovedu si představit, s kým a o čem bude premiér jednat v zemi, která ještě nemá sestavenou vládu. Prostě se tam jede schovat,“ řekl Kupka.

V Izraeli se parlamentní volby konaly teprve nedávno. Prezident Jicchak Herzog pověřil před dvěma dny sestavením vlády Gadiho Eisenkota. Ten má podle tamní ústavy na sestavení kabinetu 28 dní, tedy i po skončení plánované návštěvy české delegace.

„Návštěva Izraele se jistě dala naplánovat mimo 17. listopad,“ uvedl Havel. Připomněl také, že Babiš v minulosti chodil „pokládat květiny na Národní třídu pod rouškou tmy jako zloděj“. V roce 2018 například premiér přišel na Národní třídu krátce po půlnoci.

„U bývalého agenta StB mě to ale nepřekvapuje,“ dodal Havel. Do komunistické minulosti premiéra se opřel také Kupka, který připomněl i některá rozhodnutí současné vlády.

„Od člověka, který byl členem KSČ a ve svazcích StB je veden jako agent Bureš, se to dá čekat. Na Národní nebyl ani v listopadu 1989. Tehdy byl v Maroku. Neskutečná ostuda,“ kritizoval Kupka. „Co ale čekat od šéfa vlády, která na Korzo Národní nedala ani korunu, televizi a rozhlas likviduje ve 4:36 ráno?“ dodal ironicky.

Pískali na mě, vzpomíná Rakušan

Neúčast premiéra a dalších členů vlády kritizuje také předseda hnutí STAN Vít Rakušan, podle kterého je 17. listopad především otázkou odvahy. „Když na mě jako na ministra na Národní třídě pískali, přišel jsem tam a stál tam,“ vzpomíná pro iDNES.cz. „Skutečný lídr neutíká před vlastním národem a před nepohodlím,“ pokračoval. „Návštěvu Izraele bylo nepochybně možné naplánovat jindy,“ dodal.

O pískotu mluví i předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Andrej Babiš se bojí občanské společnosti. Bojí se toho, že ho lidé na Národní třídě po právu vypískají,“ myslí si. „Argument, že neúčast premiéra na oslavách svátku demokracie přispěje k uklidnění situace, je k smíchu,“ dodal.

Předseda KDU-ČSL a nově zvolený senátor Jan Grolich byl zdrženlivější. „Účast na připomínce 17. listopadu si musí vyhodnotit každý sám. Já to považuji za důležité, a proto se ji zúčastním,“ napsal pro redakci.

Mrzí vás, že se premiér nezúčastní oslav 17. listopadu na Národní třídě?

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