Opozice nemá co dělat, tak chce jednat o mně, řekl Babiš. Mimořádná schůze je podle něj nesmyslná

Praha Čtvrteční mimořádná schůze Sněmovny je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nesmyslná. Řekl to ve čtvrtek novinářům před odletem do Bratislavy na setkání premiérů zemí visegrádské čtyřky a Japonska. Schůze je svolána z podnětu ODS, Pirátů a KDU-ČSL, řešit se na ní má zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), státní rozpočet a údajný Babišův střet zájmů. Podle premiéra se Česko nikdy nemělo tak dobře. Vláda občas nemá pocit, že je NKÚ objektivní úřad, dodal.

„Mě mrzí, že nemůžu být ve sněmovně. Je to schůze, která nemá žádný smysl. Tam je asi 200 zákonů, které čekají na schválení, ale opozice samozřejmě asi nemá co dělat, tak svolala tu schůzi,“ řekl Babiš.



Výroční zprávu NKÚ chce část opozice probrat kvůli tomu, že vyznívá vůči vládě kriticky. Stát podle dokumentu není schopný správně reagovat na změny ve společnosti, ať už jde o digitalizaci, zjednodušení daňových povinností, úspory energií, sociální bydlení či dopravu. Kabinet ANO a ČSSD bude zprávu probírat na pondělním jednání, na které přizval prezidenta NKÚ Miloslava Kalu. Proti zprávě už se vláda ohradila dopisem.

„Já bych považoval tu zprávu spíš za výsledek toho, co tady předvedly tradiční demokratické strany od vzniku samostatného státu za těch posledních 25 let,“ uvedl Babiš. „My určitě s tou zprávou máme zásadní problém a vůbec nechápu, jak tenhle úřad funguje, když to používá opozice na útoky na stávající vládu,“ doplnil. Vláda podle něj průběžně probírá různé zprávy NKÚ a často s nimi má zásadní problém.

Zvyšování důchodů prý není plýtvání

Pozornost nedávno vzbudila informace, že kabinet vylepšil rozpočtovou bilanci převodem 18 miliard korun z privatizačního účtu. Schodek rozpočtu tím ke konci března klesl na 9,2 miliardy korun, bez rozpuštění peněz z privatizačního účtu by průběžný deficit byl téměř 28 miliard korun. Pro letošní rok je plánovaný schodek 40 miliard.



Podle Babiše je logické, že je rozpočet ve schodku, neboť se například přidaly a dále budou přidávat peníze důchodcům. Nepovažuje to za plýtvání. „My jsme v globálním světě. Je pravda, že dochází k ochlazení, ale to neznamená, že budeme škrtat. Stále budeme navyšovat, ale pravděpodobně už to nebudou takové dramatické nárůsty jako v minulosti,“ řekl Babiš.

Ohledně Babiše by poslanci měli jednat o žádosti Evropské komisi, aby zveřejnila závěr šetření možného premiérova střetu zájmů v souvislosti s jeho bývalou společností Agrofert. Podle Babiše tímto bodem bude Poslanecká sněmovna znovu ztrácet čas.

Mimořádná schůze se ale nakonec nemusí uskutečnit, pokud Sněmovna neschválí její navržený program. Navzdory tomu se předtím otevře prostor pro debatu, byť omezenou.