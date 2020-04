Opozice neprosadila přítomnost Babiše a Hamáčka na jednání o nouzovém stavu

Praha Opozice neprosadila, aby na úterním jednání Sněmovny o prodloužení nouzového stavu byli premiér Andrej Babiš (ANO) a ministři vnitra a zdravotnictví Jan Hamáček (ČSSD) a Adam Vojtěch (za ANO).

Požadovala to předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Hamáček, který se během její řeči vrátil do sálu, odmítl poslankynino tvrzení, že by si vláda nouzový stav užívala díky snazším možnostem rozhodování.

„Já si vyprošuju poznámky, že se nám nouzový stav líbí. Nelíbí. Já bych byl strašně rád, abych se nemusel bát o svoje příbuzné, abych se nemusel bát o svoji rodinu,“ uvedl Hamáček. „Jestli si myslíte, jak si užíváme, že spíme tři čtyři hodny denně a snažíme se řešit krizi, která na nás spadla a nikdo před námi ji řešit nemusel, já si to fakt neužívám,“ prohlásil za dlouhotrvajícího potlesku.

Předsedkyni opoziční TOP 09 vadilo, že nikdo z vlády nereaguje na námitky opozice, že přijímaná opatření proti epidemii koronaviru jsou nekoncepční a musí být mnohdy měněna ze dne na den. Na jednání Sněmovny by podle Pekarové Adamové měli proto být alespoň tři klíčoví členové vlády, pokud stojí o dialog s opozicí. „Vypadá to, že se vám ten nouzový stav zalíbil,“ uvedla.

Hamáček neřekl, že s ohledem na snahu omezit riziko případné nákazy koronavirem poslanci uzavřeli dohodu, že jednání budou moci sledovat prostřednictví televizního přenosu ze svých kanceláří. Podle něj se tato dohoda vztahuje i na členy vlády.