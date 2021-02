‚Sedmnáct tisíc mrtvých je vizitka Babišovy vlády.‘ Opozice odmítla výroky o dopadech zrušení nouzového stavu

PRAHA Opozice odmítá slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom, že kdo nebude ve Sněmovně hlasovat pro nouzový stav, bude odpovědný za smrt spoluobčanů. Odpovědnost za současnou situaci vidí na straně vlády, někteří lídři opozičních stran Babišovy výroky ze zahraniční cesty v Srbsku označili za vydírání. Představitelé stran to uvedli v odpovědích na dotaz ČTK a na sociálních sítích. Kabinet žádá Sněmovnu, aby nouzový stav mohl pokračovat i po 14. únoru, podporu dosud nemá.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš poukázal na návrhy a řešení, se kterými Piráti během dosavadní roční krize přišli. „Výkřiky pana premiéra do médií se nenecháme vydírat. Děláme maximum ve prospěch občanů České republiky,“ uvedl. Poznamenal, že ve čtvrtek společně se STAN strana představí plán s dalšími konkrétními kroky v boji s pandemií. Na twitteru dodal, že 17 000 mrtvých, největší nárůst smrtnosti od druhé světové války nebo kolabující nemocnice není práce opozice, ale vizitka Babišovy vlády. „Ničemu z toho nouzový stav nezabránil,“ dodal.



„Pan premiér mě tím výrokem zklamal, protože bychom měli tu debatu vést věcně. Ukázalo se, že plošný nouzový stav, kdy vláda zavře všech deset milionů lidí, prostě nefunguje,“ řekl a České televizi předseda SPD Tomio Okamura. Řešením je podle něj změnit přístup, postupovat na základě zákona o veřejném zdraví, většinu obyvatel nechat žít a pracovat při základních opatřeních a zacílit na rizikové, ohrožené skupiny.

Předseda STAN Vít Rakušan Babišovo vyjádření označil za neuvěřitelný výrok a „typický pokus pana premiéra házet selhání“ své i vlády na někoho jiného. „Žádný plán, žádná koncepce, zmatené a chaotické kroky této vlády - a jediným receptem je předstírat činnost a čekání na jaro a přirozený ústup viru,“ uvedl. Jednotkou alibismu by podle něj mohl být „jeden Andrej“. „Pokud na něčí hlavu padnou případné oběti, tak je to jen a jedině on a vláda pod jeho vedením,“ dodal.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová v reakci připomněla, že loni v ČR zemřelo o 17 000 lidí více než v roce 2019. „My nejsme ti, kdo má na rukou krev. V září na počátku druhé vlny epidemie chtěl řešit zahrádkářský zákon!“ podotkla k Babišovi. Jeho vláda podle ní nechává ekonomicky vykrvácet živnostníky a současně neochránila ani nejzranitelnější skupiny lidí. Poukázala na to, že Babiš „cynický výrok“ pronesl při návštěvě Srbska, což podle ní svědčí nejlépe o tom, jakou skutečnou váhu jednání o nouzovém stavu přikládá. „Jeho výrok není ničím jiným než pokusem vydírat opozici a za rukojmí si bere všechny občany. My se vydírat nenecháme. Základní poučka je: S teroristy se nevyjednává,“ dodala.

Předseda ODS Petr Fiala sdělil, že do debaty o tom, kolik mrtvých má kdo na svědomí, by se na Babišově místě nepouštěl. „Je to samozřejmě nesmysl. Vládě jsme nabídli jasné řešení, vláda je odmítla a premiér místo jednání posílá vzkazy ze Srbska,“ uvedl.



Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa by se měl Babiš mírnit. „A zeptat se například ministra vnitra, proč ještě vláda neprojednala nový zákon o bezpečnosti, proč ještě ministr obrany nepřipravil opatření po skončení nouzového stavu, proč ještě není nový pandemický plán. Na vydírání KSČM reagovat nebude,“ poznamenal.