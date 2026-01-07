Opozice už sbírá podpisy na hlasování o odvolání Okamury, musí jich mít aspoň 80

Autor: ,
  20:37aktualizováno  20:37
Opoziční strany začaly sbírat podpisy pod návrh na odvolání Tomia Okamury (SPD) z funkce předsedy Poslanecké sněmovny za jeho protiukrajinské výroky z počátku letošního roku. Piráti oznámili, že pod návrh se podepsalo všech 18 jejich poslanců. Další podpisy připojila část poslanců KDU-ČSL. Opozice potřebuje alespoň 80 podpisů. Okamura ve středu před novináři svůj novoroční projev opět hájil.

Okamura ve svém novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.

Schůze organizačního výboru. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (13. listopadu 2025)
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) před zasedáním vlády. (5. ledna 2026)
Představitelé parlamentů Slovenska, Česka a Rakouska se sešli v Bratislavě na společném jednání. Na snímku Tomio Okamura (SPD). (3. prosince 2025)
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) přichází na schůzi vlády, která mimo jiné projedná návrh programového prohlášení vlády a návrhy novel zákonů o silničním provozu a o podpoře bydlení. (5. ledna 2026)
20 fotografií

Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné. Například předseda opozičních lidovců Marek Výborný na dnešního tiskové konferenci označil Okamurovy výroky za nehorázné a lživé. Podle něj si nezadají třeba s výroky kolaborantů, jako byl například Emanuel Moravec. Okamurova slova jsou podle něj neslučitelná s výkonem funkce třetího nejvyššího ústavního činitele.

Odmítl i zpochybňování odpovědnosti ruských tajných služeb za smrt dvou českých občanů při výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích z úst místopředsedy SPD Radima Fialy. „Slova předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy zcela odpovídají narativu Kremlu, režimu Vladimira Putina a mohou nést minimálně nepřímo prvky a znaky vlastizrady,“ řekl dnes Výborný.

„Zajistili jsme všech 18 podpisů pirátského klubu pro podporu našeho návrhu. Chceme se společnými silami zasadit o to, aby tahle ostuda a bezpečnostní riziko pro naši zemi skončily,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Ocenil i jednotu s ostatními opozičními stranami v této věci.

Návrh na odvolání Okamury chce opozice předat začátkem příštího týdne. Zatím není jasné, kdy by o něm Sněmovna měla jednat.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.