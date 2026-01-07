Opozice už sbírá podpisy na hlasování o odvolání Okamury, musí jich mít aspoň 80

Okamura ve svém novoročním projevu kritizoval poskytování zbraní Ukrajině i vedení ukrajinského státu, což vyvolalo ostrou reakci opozice i ukrajinských politiků a diplomatů. Postavil se proti ukrajinskému členství v EU, kritizoval tvrdě postoj EU i lidi z okolí prezidenta Volodymyra Zelenského, když mluvil o „ukrajinských zlodějích kolem Zelenského junty“.
Vyjádření jednoho z nejvyšších ústavních činitelů považují opoziční politici za ostudné a nepřijatelné. Například předseda opozičních lidovců Marek Výborný na dnešního tiskové konferenci označil Okamurovy výroky za nehorázné a lživé. Podle něj si nezadají třeba s výroky kolaborantů, jako byl například Emanuel Moravec. Okamurova slova jsou podle něj neslučitelná s výkonem funkce třetího nejvyššího ústavního činitele.
Odmítl i zpochybňování odpovědnosti ruských tajných služeb za smrt dvou českých občanů při výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích z úst místopředsedy SPD Radima Fialy. „Slova předsedy poslaneckého klubu SPD Radima Fialy zcela odpovídají narativu Kremlu, režimu Vladimira Putina a mohou nést minimálně nepřímo prvky a znaky vlastizrady,“ řekl dnes Výborný.
„Zajistili jsme všech 18 podpisů pirátského klubu pro podporu našeho návrhu. Chceme se společnými silami zasadit o to, aby tahle ostuda a bezpečnostní riziko pro naši zemi skončily,“ uvedl předseda Pirátů Zdeněk Hřib. Ocenil i jednotu s ostatními opozičními stranami v této věci.
Návrh na odvolání Okamury chce opozice předat začátkem příštího týdne. Zatím není jasné, kdy by o něm Sněmovna měla jednat.