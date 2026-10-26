Senátor Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09 uvedl, že jde o pokus o „únos státu“. Senátor Ondřej Lochman z klubu STAN řekl, že se ke stížnosti připojilo celkem 38 senátorů. Ke stížnosti se přidalo 53 poslanců.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě se snaží vzít jednu z pravomocí prezidentovi Petru Pavlovi, aniž by to prosadila změnou Ústavy. K tomu nemá dost hlasů. Koalice přehlasovalo Pavlovo veto ke služebnímu zákonu i k doprovodné novele.
Právě v této doprovodné novele poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě na návrh Libora Vondráčka zvoleného za SPD přes veto Senátu i hlavy státu
Dvořák zákon označil za „lex pomsta“ Pavlovi
Za „lex pomsta“, konkrétně za snahu o odvetu vládní koalice Petru Pavlovi to při projednávání Pavlova veta označil místopředseda STAN Karel Dvořák. „Je to pomsta prezidentovi republiky za to, že nejmenoval Filipa Turka ministrem. Budeme se muset vydat do Brna,“ řekl Dvořák. V Brně sídlí Ústavní soud.
„Pokud chceme měnit ústavní rámec, musíme postupovat odpovídajícím způsobem, nikoliv prostřednictvím pozměňovacího návrhu k zákonu, který řeší jinou oblast,“ zdůraznil bývalý náměstek ministra spravedlnosti a první místopředseda STAN Dvořák.
„Je to přílepek, zákonem nepřímo novelizujete Ústavu, což je absurdní. A v zásadě je to přijímáno bez toho, že by autor uvedl důvody,“ řekl první místopředseda TOP 09 Jiří Pospíšil.
„Je to klukovina a skončí to zbytečně u Ústavního soudu,“ dodal místopředseda lidovců Václav Pláteník.
Proti tomu, že jde o pomstu za nejmenování čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka ministrem, se při přehlasování Pavlova veta ohradila poslankyně ANO Helena Válková.