Nezřízená žranice, zešíleli a podepsali si ortel. Opozice se čílí kvůli rozpočtu

„Vláda Andreje Babiše na rozpočtovém armagedonu nezměnila nic, úspora tři miliardy není ani procentuální. Chtějí rozhazovat, zadlužit a potom zdanit,“ uvedl Kupka. Počínání Motoristů a SPD, kteří nedokázali vysoký deficit zvrátit, nazval divadlem bez výsledku. Podle Kupky si vláda tímto schodkem podepsala vlastní ortel a zradila své programové prohlášení, v němž deficit plánovali udržet po třemi procenty.
Premiér Andrej Babiš (ANO) rozpočet hájí s tím, že je proinvestiční, a poukazuje na to, že deficit 3,5 procenta ve vztahu k HDP je jeden z nejnižších v Evropské unii. Dalších dvacet miliard přislíbil změnami vládní kabinet ušetřit v následujícím roce. Původní plánovaný deficit byl o tři miliardy vyšší než finálně schválený výsledek. I tak je však tento schodek druhý nejvyšší od vzniku Česka.
Právě se slovy o proinvestičnosti nesouhlasí Kupka. „Celkem 290 miliard jsou investiční výdaje, ale téměř sto miliard stát vynaloží jen na svůj běžný provoz. Vláda přichystala rozpočtové fiasko, úspory oddalují na další léta,“ řekl Kupka s tím, že ODS schválení rozpočtu bude bránit a chystá návrhy na ušetření miliard.
„Ministři této vlády museli zešílet,“ myslí si Jan Skopeček (ODS). „Chtěl bych vyzvat všechny zodpovědné vládní poslance, ať neničí veřejné finance a nezadlužují budoucí generace,“ řekl. Ocenil přístup Miroslava Ševčíka (SPD), který už avizoval, že takto vysoký schodek rozpočet bude mít problém schválit. „Důležitější je mít loajalitu k vlastní zemi než k premiérovi,“ míní.
Klíčové reformní změny by ODS spustila v oblasti vzdělávání či zdravotnictví, zároveň však strana odmítla zvýšení daňové zátěže. Jako příklad k šetření uvádí její zástupci platbu za státní pojištěnce či poplatky za obnovitelné zdroje. Podle ODS je nutné jednotlivé projekty posuzovat a lépe prioritizovat. „Je na místě určovat to, co Česku zvýší ekonomický potenciál země,“ uvedli zástupci strany.
Podle ODS i hnutí STAN se deficit rozpočtu může negativně promítnout do cen hypoték. „Tímto krokem vláda a Alena Schillerová každému zdraží měsíční náklady, které za hypotéku platí. Zdraží i podnikatelské úvěry, které sníží investice v podnikatelském sektoru,“ uvedl Skopeček.
Papajanovský: Sazby hypoték vystřelily do nebes
„Ať se podívají na sazby hypoték, které vystřelily až do nebes,“ řekl poslanec za STAN Jan Papajanovský, podle něhož je na vině růst nákladů na obsluhu státního dluhu.
Opozice navíc upozorňuje, že rozpočet není kompletní a chybí v něm například peníze na dostavbu Dukovan, která by jeho schodek zvýšila o dalších 30 miliard.
„Rozpočet není strategický a nehledí do budoucna,“ uvedl dále Papajanovský s odkazem na nestabilní geopolitickou situaci. „Na to, aby vláda mohla v krizi reagovat, není v rozpočtu místo,“ míní.
Papajanovský kritizoval i to, že přes rekordní schodek neinvestuje vláda dostatečně také do vědy a školství, u něhož hrozí, že výdaje nedosáhnou ani zákonem stanovené výše. „V takovém případě by měl ministr školství podat demisi, protože je ve vládě úplně zbytečný,“ uvedl poslanec, podle kterého by STAN dokázal ušetřit různými opatřeními okamžitě až 54 miliard korun.
Rozpočet ostře kritizovali také Piráti. Podle poslankyně Kateřiny Stojanové byli v návrhu rozpočtu opomenuti mladí lidé. „Právě my poneseme důsledky této nezřízené žranice,“ uvedla předsedkyně pirátské Mladé vlády.
„Takto obří schodek je problém pro budoucnost, každá miliarda snižuje prostor pro investice. Máme prostor šetřit na neefektivních dotacích, získat příjmy na rozumném zdanění tichého vína či konopí,“ řekla poslankyně za Piráty Vendula Svobodová.
Pohonné hmoty regulovat, ale opatrně
Opozice komentovala také regulace cen paliv, kterou vláda v pondělí oznámila. Stejně jako na jaře bude ministerstvo financí denně stanovovat maximální ceny benzinu i nafty, které bude odvozovat od cenového průměru na burze a také z regulované marže obchodníků ve výši 2,50 koruny za litr paliva. Spolu s tím stát také sníží spotřební daň na naftu, její úroveň klesne z původních 9,95 koruny na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstane daň beze změn.
„Jsme se rádi, že se vláda k nějakým krokům odhodlala, i když nepřichází včas,“ uvedl k tomu Papajanovský. Upozornil však, že Babišova vláda jde cestou jednoduchých plošných opatření, která mnohdy pomáhají i tam, kde není potřeba. Právě to je podle něj na úkor státního rozpočtu.
To, že vláda rozhodla o zastropování cen pohonných hmot, ocenila i ODS, přesto však má ke způsobu regulace výhrady. Jako sporný vnímají návrh na zdanění rafinérií. „To může přinést problémy nejen právního charakteru ale také to, že si rafinerie bude úbytek kompenzovat na vyšších cenách,“ řekl Kupka.