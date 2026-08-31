Šéf Pirátů Zdeněk Hřib míní, že rozpočtová politika Babišovy vlády je ve stylu „po nás potopa“. „Schodek 389 miliard v době hospodářského růstu nedává smysl. Povede ke zdražování, dramatickému nárůstu úroků ze státního dluhu a k poklesu životní úrovně lidí. Místo řešení problému vláda strká hlavu do písku,“ uvedl.
Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel se domnívá, že ANO řídí stát jako firmu, ale do insolvence. „Schodek, který měl být hluboko pod 400 miliardami, nakonec skončil na baťovských 389 miliardách. A tohle prožírání zaplatíme všichni, i s úroky,“ napsal.
Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny a ekonomického experta ODS Jana Skopečka je navrhovaná výše deficitu 389 miliard korun „naprosto skandální a neomluvitelná“. „Překračuje i ty nejčernější předpovědi a představy. Museli zešílet, tohle je cesta k bankrotu,“ vyjádřil se pro iDNES.cz. Skopeček vládu kritizuje za to, že navrhuje takovou výši schodku, když podle něj nepanuje žádná významnější krize.
Kritikou nešetří ani šéf lidovců Jan Grolich či bývalý premiér za ODS Petr Fiala. „389 miliard? Je tu covid, energetická krize nebo válka? A je tu navržená nějaká reforma, která nás z těch dluhů vyvede? Pokud tento rozpočet projde, je to velký problém nás všech,“ prohlásil Grolich.
Navržený schodek by znamenal druhý nejvyšší rozpočtový deficit v historii Česka po roce 2021, kdy hospodaření státu v době pandemie covidu-19 skončilo schodkem 419,7 miliardy korun. Letos by měl stát hospodařit s deficitem 310 miliard.
Že má jít o druhý nejvyšší schodek v dějinách Česka v době ekonomického růstu a příznivého vývoje ekonomiky, kritizuje i Fiala. Má to za „brutálně nezodpovědnou politiku současné vlády“. „Hráze populistického rozhazování se otevřely naplno. Účet za dnešní rozhodnutí bude Česko platit ještě dlouho. Tak děkujeme, Andreji Babiši!“ sdělil expremiér.
Předseda aktuálně nejsilnější opoziční strany STAN Vít Rakušan uvedl, že rekordním zadlužováním se ještě ze žádné země lepší místo k životu nestalo. Podobně jako Fiala zmiňuje současný ekonomický růst, nízkou inflaci i nezaměstnanost. V této době je podle něj takový schodek ostudný a nebezpečný.
„Co s tím? Je potřeba škrtnout předvolební dárečky, které nás stojí desítky miliard, a najít politickou odvahu k debatě o tom, jak nahradit výpadek 120 až 150 miliard, který způsobilo zrušení superhrubé mzdy. Protože jen kosmetickými škrty a spoléháním na ekonomický růst zdravých veřejných financí nedosáhneme,“ prohlásil.
Podobně ostré vyjádření napsal šéf ODS Martin Kupka. „Schodek, který má Česká republika spolknout v době hospodářského růstu a nízké inflace. A to v době, kdy se české ekonomice daří, nečelíme covidu ani žádné katastrofě. Jedinou katastrofou je Andrej Babiš s Alenou Schillerovou u kormidla. Tohle už není neschopnost hospodařit. To je vědomé zadlužování země na účet těch, kteří ještě nemohou hlasovat, zato budou platit účty za tenhle finanční marasmus. Po nás potopa,“ uvedl.