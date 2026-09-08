„Obelhal národ i prezidenta.“ Politici reagují na verdikt o Babišově střetu zájmů

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  13:55
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Zahájení horké části kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad, na snímku Vít Rakušan (2. září 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zahájení horké části kampaně hnutí STAN na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad,...
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Premiér Andrej Babiš svým jednáním dlouhodobě poškozuje Česko a lže, reagují zástupci opozice na stanovisko Evropské komise, podle kterého je předseda vlády v potenciálním střetu zájmů. Brusel potvrdil pozastavení proplácení části dotací firmám z holdingu Agrofert. Podle něj není převedení akcií do svěřeneckého fondu dostatečným řešením.

„My to říkáme dlouhodobě. Andrej Babiš je ve střetu zájmů a poškozuje tak zájmy občanů naší země. Buď se musí opravdu vzdát svého podnikání, nebo ukončit svou politickou kariéru. Business a politiku nejde míchat dohromady,“ uvedl na sociální síti předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Se závěrem Evropské komise souhlasí i bývalý premiér Petr Fiala za ODS, podle něhož je zřejmé, že Babiš svůj střet zájmů nevyřešil. „Obelhal prezidenta, parlament i svoje voliče! Premiér musí být schopen bez jakýchkoli pochybností hájit veřejný zájem. Pokud tento základní předpoklad nesplňuje, měl by rezignovat,“ reagoval.

K potenciálnímu střetu zájmů se vyjádřil i šéf ODS Martin Kupka. „Vypadá to, že se Andrej Babiš rozhodl podřídit zájmy státu Agrofertu,“ řekl na tiskové konferenci. Podle jeho slov nemá mít dotační predátor v roli premiéra volnou ruku k drancování naší země. ODS se i proto přidá k hlasování o nedůvěře vládě, kterou vyvolali zástupci KDU-ČSL.

Nedůvěru vládě plánují vyslovit i členové TOP 09. „Nechcete to položit nebo konečně vyřešit?,“ vzkazuje premiérovi předseda strany Matěj Ondřej Havel. Podle něj Babišovy problémy zatěžují občany a okupují mediální prostor, což odvádí pozornost od zásadních témat.

Obdobně se vyjádřil i lídr Pirátů Zdeněk Hřib. „Tato vláda neměla naši důvěru nikdy. Svolání mimořádné schůze rozhodně podporujeme, protože nekompetence, lži a podvody vládních politiků nesmí zůstat bez odezvy. Budeme požadovat, aby na programu byl i střet zájmů Andreje Babiše,“ napsal na sociální síti.

Podle bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše premiér obelhal prezidenta i národ slovy, že se nevratně zbaví Agrofertu. Svěřenský fond nestačí, situace je stejná jako do roku 2021, řekl Bartoš.

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