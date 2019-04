Opozice se prohodila s koalicí. Novou starostkou Prahy 4 je Michalcová z ANO, nahradila Štěpánka

Praha Praha 4 má od středy nové vedení, opozice si s koalicí vyměnily role. Zastupitelé nakonec odvolali osm z devíti radních včetně starosty Petra Štěpánka (Praha 4 sobě - Zelení a nezávislí), novou starostkou zvolili Irenu Michalcovou z hnutí ANO. Dosavadní koalice Pirátů a nezávislých, sdružení Praha 4 Sobě (Zelení a nezávislí) a Společně pro Prahu 4 (STAN, KDU-ČSL a nezávislí) se přesunula do opozičních lavic.

Do čela radnice se postavily ANO, ODS a TOP 09 s jedním hlasem lidovců. Je to návrat klientelistické atmosféry 90. let, sdělil v tiskovém prohlášení odvolaný místostarosta Prahy 4 Tibor Vansa (Piráti). Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil na Twitteru uvedl, že krajský výbor strany se změnami nesouhlasí.



Koalice, která padla, vedla Prahu 4 od loňských podzimních voleb. Měla těsnou většinu 23 ze 45 hlasů. Dosavadní opozice jí před středečním hlasováním vyčítala několik pochybení. Zmiňovala dopravu a zhoršování průjezdnosti či postup při zavádění parkovacích zón. ANO, ODS a TOP 09 mají teď stejnou sílu jako předchozí vedení. Jejich 22 zastupitelů posílil lidovec Josef Svoboda z druhého tábora. Jako jediný z radních ve funkci zůstal. Následně se stal v novém vedení místostarostou.

Nová starostka Michalcová z ANO v tajné volbě získala 23 ze 45 hlasů. „Rozvoj městské části v poslední době stagnoval a my budeme muset spoustu věcí rozhýbat,“ uvedla Michalcová. Ještě před volbou řekla, že se bude chtít věnovat školství. „Já v něm pracuji 30 let a vidím to i zespoda, takže bych dokázala věci lépe posoudit,“ řekla.

‚K politice to patří‘

Pro Štěpánka, který byl starostou od roku 2014, hlasovalo 21 ze 45 zastupitelů. „K politice to patří, politika jsou půtky a šarvátky, politika je hlasování a přehlasování,“ řekl po své prohře Štěpánek.



Zastupitelé ve středu odvolali nejprve sedm z devíti radních bývalé koalice, o pár hodin později pak ještě osmého. Hned se konaly také nové volby. V těch hlasovalo ale už jen 24 či 23 zastupitelů. Zvolení dostali 23 hlasů.



Prvním místostarostou se stal Zdeněk Kovařík z ODS. Dalším místostarostou vedle Svobody je Michal Hroza (TOP 09). V radě nově jsou za ANO Tomáš Hrdinka a Jan Hušbauer, za ODS Jaroslav Míth a Patrik Opa, za TOP 09 Filip Vácha.

„Tady se rozdávají funkce, ale chybí, co kdo bude dělat. Když jsme kandidovali my, zveřejnili jsme koaliční smlouvu, co kdo bude dělat,“ uvedl bývalý místostarosta Lukáš Zicha (Společně pro Prahu 4). „Stala se tu dnes jediná věc, a to návrat do klientelistické atmosféry 90. let. Jediným nevysvětleným tahem byly odstaveny všechny strany, které na Praze 4 staré praktiky odmítají,“ uvedl odvolaný místostarosta Vansa.

Změny zkritizoval i pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Pan Štěpánek je na eurokandidátce TOPky, ale z pozice starosty Prahy 4 ho TOPka odvolala, aby šla do koalice s ANO,“ uvedl na Twitteru. „Krajský výbor TOP 09 jasně řekl, že s tím nesouhlasí, já jsem stejného názoru. Řešíme to,“ reagoval na Hřibovy výtky předseda TOP 09 Pospíšil.

Koaliční smlouva, termín jejího zveřejnění a priority nových radních zajímaly i další opoziční zastupitele. Ptali se také na to, kdo bude vlastně radu řídit - zda starostka, nebo první místostarosta Kovářík. Ten totiž celé zasedání vedl a sám odpovídal i na všechny dotazy z opozičních řad. „Nežádám o hájení na tři měsíce, prosím o hájení aspoň na tomto jednání zastupitelstva,“ řekla opozičním zastupitelům Michalcová.

Podle nového prvního místostarosty Kováříka (ODS) je koaliční smlouva zatím „poloveřejná“ a mají ji jen někteří, hotová bude do léta. „Skutečně jsme na koaliční spolupráci nepracovali tři měsíce,“ uvedl Kovářík. Řekl, že koalice by měla mít šest priorit.



Komunální volby v Praze 4 vyhráli loni v říjnu se ziskem 18,9 procenta hlasů Piráti a nezávislí a v zastupitelstvu obsadili deset křesel. Druhá skončila ODS, která získala 17,5 procenta hlasů a devět mandátů. O čtyři setiny procenta méně a devět zastupitelů mělo uskupení Praha 4 Sobě. Hnutí ANO dostalo 15,3 procenta hlasů a jeho klub má také devět členů. Ve volbách uspělo i hnutí Společně pro Prahu 4 s 10,8 procenta a TOP 09 s 8,6 procenta hlasů. Její klub a klub STAN a lidovců mají po čtyřech zastupitelích. Ve čtvrté městské části přišlo k volbám 43 792 lidí a volební účast dosáhla 45,6 procenta.