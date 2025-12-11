Benda ve čtvrtek zopakoval, že zástupci současné sněmovní opozice považovali za nešťastné, že minulý týden nového předsedu české Poslanecké sněmovny Tomia Okamuru (SPD) doprovázeli při návštěvě slovenské metropole jen zástupci vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
„Měli jsme pocit, že je dobře, abychom i my navštívili Slovensko a vyjádřili zájem na česko-slovenských vztazích,“ řekl Benda.
Opoziční poslankyně za STAN vyjádřila nespokojenost s tím, že při oficiálních návštěvách nového předsedy byla opozice přehlížena. „Tomio Okamura vozil po světě plyšáky, ale opoziční poslance na Slovensko nevzal,“ napsala na sociální síti X předsedkyně poslaneckého klubu STAN Michaela Šebelová.
Šebelová tak narážela na podnikatelské aktivity Tomia Okamury, který dříve organizoval zahraniční zájezdy pro plyšové hračky. „My jsme ho vyvezli aspoň symbolicky. Nejsme jako oni!“ dodala.
Podle mluvčího ODS Jakuba Skyvy české poslance čeká přijetí na české ambasádě a v Národní radě Slovenska. Benda doplnil, že tématem jednání se slovenskou opozicí budou také Benešovy dekrety. „Budeme se ptát na to, co se tam kolem toho vede za debatu,“ řekl Benda.
Progresivní Slovensko vyzvalo koncem listopadu vládu Roberta Fica (Směr-SD) ke schválení opatření, aby na základě někdejších dekretů vydaných v poválečném Československu nebylo možné přijímat nová meritorní rozhodnutí ohledně vlastnictví nemovitostí. Kabinet jejich otevření odmítl. Stejný názor zastává také Benda.
Kromě Bendy se cesty účastní předsedové klubů STAN, KDU-ČSL a TOP 09 Michaela Šebelová, Tom Philipp, Jan Jakob a pirátská poslankyně Katerina Demetrashvili.
Poslance z Česka podle programu jejich návštěvy nepřijmou vrcholní slovenští politici, kteří naopak jednali s Okamurou. Slovenský prezident Peter Pellegrini o uplynulém víkendu řekl, že se zástupci nové české sněmovní opozice se nesejde, neboť by to považoval za zasahování do vnitropolitického boje.