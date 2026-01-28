Opozice bude trvat na tom, aby se Babiš distancoval od Macinkova počínání

„V tuto chvíli očekáváme postoj pana premiéra. Vyzýváme ho, aby jasně řekl, jak se k těmto SMS svého vicepremiéra a ministra zahraničí postaví. Jde o naprosto nepřijatelný nátlak na prezidenta,“ uvedl předseda ODS Martin Kupka.
Podle šéfa STAN Víta Rakušana premiér nemůže mlčet. „Premiér prostě vystoupit musí. Pokud mlčí, je to slabý premiér. Pokud se snaží zprostředkovat nějakou mediační schůzku mezi prezidentem a svým ministrem, je to další důkaz, že není silným premiérem. Má si udělat ve své vládě pořádek a zajistit, aby vicepremiér jeho vlády nefungoval způsobem, že po nocích vydírá prezidenta naší země,“ řekl Rakušan.
Opozice, tedy ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09, chce v této věci postupovat jednotně. Průběh schůze Sněmovny to tak může opět výrazně ovlivnit. Už v úterý poslanci neprojednali žádný bod poté, co se vládní koalice ANO, SPD a Motoristé odmítla s opozicí o Macinkově postupu bavit.
Ministr zahraničí Petr Macinka v úterý uvedl, že by Českou republiku na summitu NATO neměl zastupovat prezident Pavel, ale premiér Babiš. Prezident se podle něj pohybuje mimo rámec Ústavy ČR. Macinka zároveň popřel, že by prezidenta vydíral, a svou komunikaci s poradcem Kolářem označil za politické vyjednávání.
Premiér Babiš oznámil, že chce zprostředkovat jednání, kterého by se zúčastnil on, prezident Pavel a ministr zahraničí. To však opozici nepovažuje za dostatečné řešení.
Přerozdělení peněz VZP a volba místopředsedy Sněmovny
Poslanci by se měli zabývat také návrhem na přerozdělení zhruba 7,9 miliardy korun z prostředků Všeobecné zdravotní pojišťovny mezi šest menších zdravotních pojišťoven.
Na programu je rovněž zahájení debaty o novele stavebního zákona, která zavádí státní stavební správu a má podle koalice přispět ke zrychlení povolování výstavby, zejména bytové.
Sněmovna má také absolvovat druhé kolo volby posledního ze čtyř místopředsedů dolní komory, kde je jediným kandidátem předseda STAN Vít Rakušan.