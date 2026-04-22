Opozice navrhla jednat „o plánu koalice na likvidaci veřejnoprávních médií“

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů navzdory jejím původním plánům nenavrhla v úterý zařadit na program volební body a neudělá to už tento týden vůbec.
Opozice hrozila, že zablokuje zcela Sněmovnu kvůli volbě šestice členů rady České televize.
„Volební blok jako celek už tento týden navrhovat nebudeme,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
V úterý se sešli vicepremiér a první místopředseda ANO Karel Havlíček a místopředseda Sněmovny Patrik Nacher s generálním ředitelem Českého rozhlasu René Zavoralem, dnes odpoledne se premiér Andrej Babiš potká s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem.
Ředitel Českého rozhlasu mluví o „právním paskvilu“, který předložil ministr Klempíř
„Beru to tak, že ten vládní návrh, tak jak byl vystřelen panem ministrem do veřejného prostoru, tak opravdu je velmi, velmi nedokonalý, a to jsem hodně diplomatický,“ řekl Zavoral o návrhu ministra kultury za Motoristy sobě Oto Klempíře. Použil i slova právní paskvil.
Klempíř minulý týden představil návrh, podle nějž veřejnoprávní média budou financována ze státního rozpočtu a bude na to pamatovat zvláštní kapitola ve státním rozpočtu.
Česká televize má podle návrhu dostat příští rok z rozpočtu 5,74 miliardy korun, letos přitom televize počítá s tím, že od poplatníků vybere 6,73 miliardy korun. Český rozhlas má podle Klempíře dostat 2,07 miliardy korun, letos má přitom získat z poplatků 2,48 miliardy.
Podle představ koalice ANO, SPD a Motoristů sobě by tak měla obě veřejnoprávní média vyjít s menší částkou. ČT chce od příštího roku vláda vzít zhruba miliardu a Českému rozhlasu přibližně 400 milionů korun.