Opozice ve volbě ombudsmana nepodpoří Křečka, svůj hlas dají Schormovi či Matysovi

PRAHA Poslanecké kluby KDU-ČSL, TOP 09 či STAN nepodpoří někdejšího zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislava Křečka ve volbě ombudsmana. Předseda poslanců ČSSD Jan Chvojka má z komunikace s kolegy pocit, že nebude zvolen nikdo. Komunisté se rozhodnou až těsně před volbou během zasedání středečního klubu. Zástupci stran to řekli na úterních tiskových konferencích před zahájením schůze Sněmovny. Středeční volba ombudsmana po dosluhující Anně Šabatové bude jedním z nejsledovanějších bodů schůze.

Křečka, který loni pozici zástupce veřejné ochránkyně práv ve dvou sněmovních volbách neobhájil, navrhl na ombudsmana prezident Miloš Zeman. Senát nominoval vládního zmocněnce u Evropského soudu pro lidská práva Víta Alexandera Schorma a advokáta Jana Matyse.



Původně Zeman navrhl poslankyni ANO a vládní zmocněnkyni pro lidská práva Helenu Válkovou. Návrh stáhl potom, co vyšlo najevo, že za bývalého režimu spolupracovala na jednom z odborných článků s někdejším komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Urválek se podílel na politických procesech s Miladou Horákovou nebo Rudolfem Slánským.

Křeček je pro Starosty a nezávislé podobnou katastrofou jako Válková, řekl první místopředseda a šéf poslanců STAN Jan Farský. Vyjádřil se podle něj několikrát proti tomu, co je samou podstatou úřadu, a proto pro hnutí není volitelným kandidátem. Poslanci STAN tak podpoří Schorma či Matyse. „Budeme mít na jednání klubu ještě velkou rozpravu, ke komu se přikloníme. Byť je to tajná volba a je to na každém, tak myslím, že k nějaké shodě dospějeme,“ uvedl Farský.

Také podle lidoveckého předsedy nikdo z poslanců KDU-ČSL nemá ambici podpořit Křečka, v případě zbylých dvou kandidátů bude podpora zhruba půl na půl. Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová zopakovala, že nejkvalifikovanějším a nejdůvěryhodnějším kandidátem je Schorm a její strana jej tak podpoří.

Poslaneckému klubu vládní sociální demokracie se v úterý všichni kandidáti představí a řeknou mu své vize. „Sám jsem zvědavý, jak volba dopadne. Na základě komunikace s kolegy mám pocit, že nebude zvolen nikdo, ale uvidíme zítra,“ uvedl Chvojka.