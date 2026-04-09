Opozice vyvolá mimořádnou schůzi, i kvůli financování České televize a rozhlasu

Podpisy poslanců pro vyvolání mimořádné schůze má ve čtvrtek před polednem do sekretariátu šéfa Sněmovny doručit šéf poslanců ODS Marek Benda. Jedním z bodů mimořádné schůze má být podle zdroje z opozice financování veřejnoprávních médií.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě plánuje zrušit měsíční poplatky pro Českou televizi a pro Český rozhlas a premiér a předseda ANO Andrej Babiš dříve řekl, že by koalice takovou změnu chtěla prosadit od začátku roku 2027.
Generální ředitel ČT Hynek Chudárek se má v pátek dopoledne setkat s ministrem kultury za Motoristy sobě Oto Klempířem, který by mu mohl prezentovat přesný záměr vlády, jak by financování veřejnoprávní televize mělo dát vypadat.
„Budeme blokovat jednání, které bude iniciovat současná vládní koalice ke zrušení poplatků. Jsme připraveni nocovat v Poslanecké sněmovně, znovu vytáhneme spacáky,“ řekl ve čtvrtek předseda ODS Martin Kupka. „Tohle rozhodnutí vládní koalice nespatří světlo světa,“ vyhlásil také Kupka.
„Využijeme veškerých instrumentů, abychom to nedovolili,“ oznámil již dříve šéf hnutí STAN Vít Rakušan. Dal tím najevo, že při projednávání návrhu o rušení televizních a rozhlasových poplatků je připraveno jeho hnutí přistoupit k rozsáhlým obstrukcím. „Určitě, i ty obstrukce,“ potvrdil iDNES.cz Rakušan.
Přede dvěma týdny předseda Sněmovny a vládního hnutí SPD Tomio Okamura po koaličním jednání prohlásil, že vládní koalice ANO, SPD a Motoristé sobě o pouhý den později předloží poslanecký návrh na částečné zrušení poplatků pro Českou televizi a Český rozhlas.
Řekl, že zrušeny budou poplatky pro seniory nad 75 let, pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.
Podle vedení ČT by zveřejněné navrhované úpravy znamenaly výpadek výběru poplatků 2,1 miliardy korun, tedy třetiny letošního očekávaného výnosu.