Opozice neprosadila ve výboru návrh na odvolání Turka, ani debatu o Grónsku

Výbor zároveň jednomyslně zvolil další dva své místopředsedy, kterými se za ODS stal Petr Sokol a za TOP 09 Marek Ženíšek. Dosud byl místopředsedou výboru pouze Turek.
Opoziční strany už ve středu ve společném prohlášení vyjádřily podporu Dánsku a Grónsku a jejich právu na sebeurčení. Lídři Pirátů, ODS, STAN, KDU-ČSL a TOP 09 ve Sněmovně kritizovali, že za spojence se jasně nepostavila vláda. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle opozičních lídrů lavíruje, a proto musí iniciativu přebrat opozice.
Babiš ve čtvrtek ráno novinářům řekl, že je jasné, že Grónsko je nedílnou součástí Dánska. Ocenil, že americký prezident Donald Trump změnil rétoriku a nezavede dodatečná cla vůči některým evropským zemím.
O odvolání Turka z postu místopředsedy zahraničního výboru a také evropského výboru chtělo usilovat opoziční hnutí STAN kvůli jeho výrokům o příčinách ruské agrese vůči Ukrajině. Na čtvrteční schůzi evropského výboru však takový návrh žádný z opozičních poslanců nepřednesl.
Turek před dvěma týdny při návštěvě Ruskem napadené země podle médií prohlásil, že za válku na Ukrajině může zahraniční politika supervelmocí, rozšiřování NATO a etnické důvody.
„To, že k tomu vedla špatná zahraniční politika supervelmocí, na tom trvám,“ řekl poslanec v Kyjevě, kam doprovázel ministra zahraničí a předsedu Motoristů Petra Macinku. Dodal, že má na mysli „nějaké rozšiřování NATO a samozřejmě také etnické důvody“. Uvedl také, že ruské útoky nemají vyloženě genocidní charakter.
Turek svými výroky podle Starostů relativizoval agresi Ruska vůči Ukrajině, „zejména prostřednictvím účelového zpochybňování politiky otevřených dveří NATO“. Poslancovo vystoupení je v přímém a zásadním rozporu s oficiální zahraničně-politickou linií České republiky, se smyslem a cíli dané diplomatické mise i s postojem ministra zahraničí, uvedlo hnutí.
Podle STAN Turek narušil jednotné vystupování České republiky navenek a objektivně poškodil její důvěryhodnost u klíčového strategického partnera v situaci probíhající ozbrojené agrese.