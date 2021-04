Zemanův tlak i vnitrostranický boj. Opozice reaguje na výměnu ministra půl roku před volbami s podivem

Praha Důvodů pro odvolání ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) bude více, přání prezidenta Miloše Zemana je asi rozhodující. V pondělí to uvedl předseda ODS Petr Fiala. ČSSD podle něj už nemá svoji politiku, pouze plní přání Zemana a premiéra Andreje Babiše (ANO). Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše je odvolání Petříčka výsledkem vnitrostranického boje v ČSSD.

Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček navrhl Petříčkovo odvolání s odůvodněním, že sociální demokracie musí působit před volbami srozumitelně. Petříček, který proti Hamáčkovi na sjezdu kandidoval na pozici předsedy strany, podle Hamáčka na sjezdu nabízel jinou koncepci a postoj k vládě. Místo Hamáček nabídl ministrovi kultury Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), který se rozhoduje. Petříček odvolání považuje za politické rozhodnutí, konkrétní kritiku své práce od Hamáčka nedostal.



Než se Zaorálek k nabídce vyjádří, měl by být vedením diplomacie podle Hamáčkova návrhu pověřen on. Pokud Zaorálek funkci přijme, na kulturu by měl nastoupit poslanec a náchodský starosta Jan Birke.

„Ministr Petříček reprezentoval standardní zahraniční politiku demokratické České republiky. Asi byl tím někomu trnem v oku. Měnit ministra zahraničí půl roku před volbami je ale zvláštní,“ uvedl Fiala.

Bartoš ocenil Petříčkův přístup ke stavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, kde podle něj respektoval stanovisko bezpečnostní skupiny a nesouhlasil s přizváním Ruska a Číny do tendru. „Přáli bychom si ale, aby podobně zásadovou politiku zastával kontinuálně po celou dobu v úřadu a například se silněji postavil proti problémovým politickým trafikám - příkladem je návrh na Adama Vojtěcha jako velvyslance ve Finsku,“ napsal ČTK.



Šéf Pirátů doufá, že resort co nejrychleji dostane plnohodnotného a zodpovědného ministra, který bude hájit české zájmy a zastávat hodnoty demokracie, svobody a právního státu. Akci „Kulový blesk“, jak výměnu nazval, považuje za nezodpovědnou v momentě, kdy nový ministr není vybrán. Otázky podle něj rovněž vyvolává nominace Birkeho na ministra kultury. Bartoš míní, že nemá na resort žádnou vazbu.

Za politicky špatné rozhodnutí považuje Petříčkovo odvolání předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. „Vnímám to tak, že ČSSD začala po sjezdu zostra plnit zadání pana prezidenta!“ napsal ČTK.

„Kdybych to komentoval sportovní terminologií, tak asi takto: Ze hry staženi (bývalý ministr zdravotnictví Jan) Blatný a Petříček, na hřiště je připraven Sputnik V, kterému v poli bude nahrávat (ministr zdravotnictví Petr) Arenberger. U lajny se rozcvičuje Rosatom, který co nevidět má být vpuštěn do hry. Česko-Rusko 0:2. Věřím, že o přestávce proběhne bouře v kabině, proběhnou volby a zápas jasně otočíme!“ dodal Jurečka.

Hamáček se návrhem odvolat Petříčka snaží všelijak zavděčit Zemanovi, myslí si šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Zájmy Hradu, potažmo Ruska a Číny, jsou tímto zase o krok blíže svému uspokojení,“ uvedla. Zmínila dostavbu Dukovan a dovoz neověřených vakcín. Petříček byl podle ní jedním z mála ministrů, který prozápadní a proevropské vazby dával na přední místa. Zkritizovala ale, že nepodpořil loňskou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wan.