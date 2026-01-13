ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 ovšem disponují jen 92 poslanci, a tak nemají bez pomoci některých vládních poslanců to prosadit.
„Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl předseda Sněmovny a SPD ve svém novoročním projevu. Bruselský vlak podle něj míří ke třetí světové válce. Urážel také Ukrajince a jejich prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii,“ řekl v projevu Okamura.
„Šíří proruské a konspirační výklady války,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel o Okamurovi.