Opozice zkusí sesadit Okamuru. Nemůže vystupovat jako mluvčí Kremlu, řekl Havel

Strany parlamentní opozice se před hlasováním o důvěře vládě pokusí z pozice předsedy Sněmovny sesadit šéfa SPD Tomia Okamuru. „Česká republika si nemůže dovolit, aby třetí nejvyšší ústavní činitel vystupoval jako mluvčí Kremlu,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. Opozice chce prosadit minimálně to, aby se Sněmovna distancovala od Okamurova novoročního projevu.

ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 ovšem disponují jen 92 poslanci, a tak nemají bez pomoci některých vládních poslanců to prosadit.

„Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl předseda Sněmovny a SPD ve svém novoročním projevu. Bruselský vlak podle něj míří ke třetí světové válce. Urážel také Ukrajince a jejich prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii,“ řekl v projevu Okamura.

„Šíří proruské a konspirační výklady války,“ řekl předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel o Okamurovi.

