Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Představitelé opozičních stran se shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace. Kvůli postupu koalice i obsahu novely se chystají obrátit na Ústavní soud.
„Nechceme dopustit, aby Česká republika v režii Aleny Schillerové a Andreje Babiše dramaticky zvyšovala své zadlužení,“ řekl šéf ODS Martin Kupka. A varuje před rozpočtovým Armagedonem.
„Budeme hlasovat proti tomu zákonu, nepřejeme si větší zadlužování a v případě neúspěchu se obrátíme na Ústavní soud,“ řekl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček.
„Tady se jedná o budoucnost dalších generací,“ kritizoval návrh na tiskové konferenci KDU-ČSL také první místopředseda strany Benjamin Činčila.
„Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň,“ uvedl po prvním schválení návrhu ve Sněmovně šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.
Senátoři navrhují posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji a omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů například na dopravní stavby do sledovaného rozpočtového schodku. Schillerová se senátními úpravami nesouhlasí a vládní koalice může opozici ve Sněmovně přehlasovat.
„Podpoříme senátní vratku,“ řekla před schůzí Sněmovny poslankyně opozičního hnutí STAN Věra Kovářová. Kritizuje, že si vláda svým návrhem otevírá cestu k zadlužování na úkor příštích generací.
„Vláda si jedním zákonem otevírá cestu k zadlužování a druhým říká, že bude mít peníze,“ kritizuje oba vládní záměry poslankyně Pirátů, členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová.
„Není pravda, že otevíráme cestu k bezbřehému zadlužování. Česko zůstane jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí EU. Česko nespáchá rozpočtové harakiri,“ řekla k tomu už v Senátu Schillerová.