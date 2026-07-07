Opozici děsí bezuzdné zadlužování vládou. Chystá se už i k Ústavnímu soudu

  14:26
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Poslanci projednají návrh, který se se týká rozvolnění rozpočtových pravidel a jenž vrátil Senát. Změna má vládě umožnit utrácet až deset procent státního rozpočtu bez souhlasu parlamentu a navyšovat výdaje na obranu a strategické stavby nad schválené výdajové rámce rozpočtu do roku 2036. Vládě to podle kritiků z opozice umožní nekontrolovatelné utrácení a nebezpečný nárůst státního dluhu.

Podívejte se i na naše další živé přenosy

Sledovat na iDNES.tv

Představitelé opozičních stran se shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace. Kvůli postupu koalice i obsahu novely se chystají obrátit na Ústavní soud.

„Nechceme dopustit, aby Česká republika v režii Aleny Schillerové a Andreje Babiše dramaticky zvyšovala své zadlužení,“ řekl šéf ODS Martin Kupka. A varuje před rozpočtovým Armagedonem.

„Budeme hlasovat proti tomu zákonu, nepřejeme si větší zadlužování a v případě neúspěchu se obrátíme na Ústavní soud,“ řekl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček.

„Tady se jedná o budoucnost dalších generací,“ kritizoval návrh na tiskové konferenci KDU-ČSL také první místopředseda strany Benjamin Činčila.

Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před závěrečným schvalování sporných novel k veřejným rozpočtům. (13. května 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová během projednávání elektronické evidence tržeb. (7. července 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová během projednávání elektronické evidence tržeb. (7. července 2026)
Ministryně financí Alena Schillerová během projednávání elektronické evidence tržeb. (7. července 2026)
12 fotografií

„Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň,“ uvedl po prvním schválení návrhu ve Sněmovně šéf opozičního hnutí STAN Vít Rakušan.

Senátoři navrhují posílit parlamentní dohled nad vládními výdaji a omezit snahu vlády nezapočítávat část výdajů například na dopravní stavby do sledovaného rozpočtového schodku. Schillerová se senátními úpravami nesouhlasí a vládní koalice může opozici ve Sněmovně přehlasovat.

„Podpoříme senátní vratku,“ řekla před schůzí Sněmovny poslankyně opozičního hnutí STAN Věra Kovářová. Kritizuje, že si vláda svým návrhem otevírá cestu k zadlužování na úkor příštích generací.

„Vláda si jedním zákonem otevírá cestu k zadlužování a druhým říká, že bude mít peníze,“ kritizuje oba vládní záměry poslankyně Pirátů, členka rozpočtového výboru Vendula Svobodová.

„Není pravda, že otevíráme cestu k bezbřehému zadlužování. Česko zůstane jednou z rozpočtově nejodpovědnějších zemí EU. Česko nespáchá rozpočtové harakiri,“ řekla k tomu už v Senátu Schillerová.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.