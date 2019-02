Opozici znepokojilo hledání odposlechů u středočeských silničářů. Podle kraje to je běžná součást rekonstrukce

Praha Opozici ve středočeském zastupitelstvu znepokojilo hledání odposlechů v kancelářích krajské správy a údržby silnic. Bude se zajímat o to, proč a v jakém objemu se tyto kontroly prováděly. Krajský úřad tvrdí, že prohlídky byly nutné po rekonstrukci systémů technické ochrany.

Odkazuje se při tom na legislativu týkající se kybernetické bezpečnosti. Hejtmanství v souvislosti s výsledky prohlídek nepodalo žádné trestní oznámení, uvedla ve čtvrtek Helena Frintová z tiskového oddělení krajského úřadu.



„Zaznamenal jsem z veřejných zdrojů a od svého kolegy, že na krajské správě a údržbě silnic mají být poměrně vysoké faktury za hledání odposlechů v kancelářích,“ řekl ve čtvrtek zastupitel za ODS Jan Skopeček. Podle něj je normální, že se na úřadech jednou za čas nechávají prohlédnout kanceláře, v nichž se projednávají citlivé otázky. Vůbec by se nedivil, kdyby si současní radní nechali zkontrolovat své pracovny po předchůdcích.

„To je legitimní věc. Ale budu se ptát, v jakém objemu to bylo a proč zrovna na krajské správě údržbě silnic. Jestli to má nějaké opodstatnění, jestli se tam třeba v minulosti něco našlo nebo byly indicie, že ty objekty jsou odposlouchávány,“ dodal Skopeček.



Frintová s odvoláním na bezpečnostního ředitele úřadu Marka Najmana uvedla, že v budově krajských silničářů byly loni částečně zrekonstruovány systémy technické ochrany, a to včetně prostor, které jsou z bezpečnostního hlediska vysoce chráněné. To znamená, že obsahují strategické informace nebo jsou v nich technická aktiva informačního systému.

Firmy nabízejí stejné služby za odlišné ceny

„Po rekonstrukci bylo potřeba znovu obnovit předepsané bezpečnostní nastavení míry zabezpečení všech dotčených prostorů. Prohlídky prostorů byly prováděny za účelem opětovného uvedení do příslušných režimů,“ uvedla.

Podle Frintové byla s dostatečným předstihem vypsána veřejná soutěž na bezpečnostní audity, jimiž měla být rekonstrukce završena. Tuto bezpečnostní činnost mohou provádět dvě společnosti, S.I.T. s.r.o. a AQE Advisors a. s., které vzešly z výběrového řízení, jehož kritériem byla ekonomická výhodnost a do nějž se přihlásili celkem čtyři uchazeči.

Zastupitel Michael Pánek (ODS) upozornil na to, že obě firmy nabízejí stejné služby za diametrálně odlišné ceny. „Kraj si mohl vybrat, zda za to samé zaplatí 2800 korun za den, nebo 8000 korun za den,“ řekl serveru ctidoma.cz. Kraj tak podle Pánka přišel o více než 400 000 korun.

Hejtmanství se k ceně zakázky nevyjádřilo. V zadávací dokumentaci i ve smlouvě s oběma organizacemi se podle Frintové uvádí, že všechny informace o provedení bezpečnostních prohlídek jsou klasifikovány jako chráněné. Není proto možné podrobnější informace sdělit třetí straně, protože by byla porušena pravidla hospodářské soutěže, smluvních podmínek a vnitřních bezpečnostních předpisů krajského úřadu. „Zároveň by došlo i ke zmaření již vynaložených finančních prostředků a některé činnosti by musely být provedeny znovu,“ dodala Frintová.