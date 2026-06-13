Program bude rozdělen do tematických bloků stínových ministerstev. Vyvrcholí diskusí k ideovému směřování strany a představením Modrého kodexu ODS.
„Musí se snížit zatížení práce v České republice,“ vyhlásil předseda Martin Kupka, když v polovině ledna vystřídal v čele strany bývalého premiéra Petra Fialu. ODS podle něj také připraví reformu zdravotnictví a školství.„Sytě modrá je nejlepší popis pro další směřování strany,“ řekl Kupka.
V březnu Kupka ukázal svoji stínovou vládu a řekl, že její politika bude praktická. Jako první krok tehdy navrhla snížení spotřební daně na paliva v reakci na to, jak letí nahoru ceny pohonných hmot po útoku USA a Izraele na Írán.
Stínová vláda ODS má být podle občanských demokratů plnohodnotnou protiváhou současnému kabinetu Andreje Babiše. „Jsme připraveni převzít odpovědnost,“ řekl Kupka.
Za svůj programový základ pokládá ODS nedotknutelnost soukromí, nízkonákladový stát, nezadlužování země a solidaritu zodpovědných občanů. Podle místopředsedy strany Tomáše Portlíka k tomu patří i orientace na Západ nebo digitalizace služeb státu sloužícího občanům.
Koalice SPOLU, s níž bývalý předseda Petr Fiala dokázal vyhrát v roce 2021 vyhrát volby do Sněmovny a sestavit vládu pětikoalice, je už minulostí. Poté, co se šéfovi ANO Andreji Babišovi loni na podzim povedla odveta, a porazil SPOLU, vsadily strany bývalé koalice SPOLU na samostatnější postup.
V Praze budou na podzim kandidovat společně jen ODS a TOP 09, zatímco lidovci vsadili na spolupráci s Prahou sobě a Zelenými.
Podle průzkumů současná voličská podpora ODS kolísá kolem 14 procent a v některých má už větší podporu hnutí STAN.
Podle Kupky má mít strana za cíl, aby sama dokázala získat alespoň 20 procent hlasů. Loni, ještě v rámci koalice, SPOLU ve volbách do Sněmovny získala 23,36 procenta hlasů, když před pěti lety volby vyhrála, měla koalice SPOLU podporu 27,79 procenta voličů.