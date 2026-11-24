„Obranyschopnost naší země, to je přece mnohem víc než nějaké politické handrkování v rámci Poslanecké sněmovny nebo Parlamentu nebo české politické scény,“ prohlásil Havel.
Opoziční strana je v případě navýšení výdajů na obranu vládu Andreje Babiše připravena podpořit i místo hnutí SPD a Motoristů sobě.
„TOP 09 je připravena podpořit vládu v případě národní bezpečnosti. My jsme připraveni a říkáme to opakovaně, já to pořád deklaruji – obejít koaliční extremistické partnery Andreje Babiše, teď myslím SPD, a nezodpovědné partnery, kteří sází na Davidův prak,“ řekl Havel v narážce na slova šéfa Motoristů sobě, ministra zahraničí Petra Macinky.
Pro Českou republiku by byly podle Macinky ideální systémy protivzdušné obrany podobného typu, jako je izraelský David’s Sling (Davidův prak). Ten se soustředí na zničení střel a objektů středního až delšího doletu a byl by eventuálně schopný z jednoho centrálního místa pokrýt ochranu celého území státu.
„Jsme připraveni se o tom bavit, Ale k tomu jednání musí být dva,“ dodal předseda TOP 09 s tím, že už rok marně nabízí premiérovi jednání o takové podpoře.
Havlova nabídka zůstane nevyužita. Na podobě rozpočtu se dohodla vládní koalice
Havlova nabídka ale zůstane nevyužita. Koalice se totiž dohodla na definitivním znění rozpočtu pro rok 2027, oznámil novinářům po jednání koaliční rady ministr pro sport, prevence a zdraví za Motoristy sobě Boris Šťastný. „Ve prospěch našeho ministerstva zemědělství se přesunou dvě miliardy,“ uvedl po jednání lídr SPD Tomio Okamura.
„Vážná je také zpráva, že Česko se nezapojilo do vojenského cvičení v Polsku. Já tomu pořád nerozumím. Bylo to cvičení, které připravovalo bezpečnostní záruky pro Ukrajinu. Ztrácíme tím vliv na rozhodování? Nejsme v tom hlavním sále, jak rád obrazně říkám, zůstali jsme v předpokoji. A ztrácíme tím vliv na rozhodování o bezpečnosti v našem regionu. Naše armáda ztrácí příležitost připravit se na takové boje, které doufám nikdy nenastanou. Děkuju náčelníkovi generálního štábu, panu Hlaváčovi, že on přítomen byl,“ řekl šéf TOP 09.