Vláda zapojí do péče o pacienty s covidem další zařízení, nabádá jí k tomu i opozice

Praha Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) připravuje rozhodnutí, kterým vláda do péče o pacienty s covidem zapojí více zdravotnických zařízení. Sdělil to premiér Andrej Babiš (ANO). Předpokládá, že vláda materiál projedná ještě ve středu.

„Čekám na ministra Blatného,“ napsal Babiš. K zapojení například plastických chirurgií, hospiců či lázní vyzvalo ve středu kabinet uskupení Spolu.

Opoziční expertní tým vyzval vládu, aby ve středu zasedla a zmobilizovala veškerá zdravotnická zařízení, jež by se mohla zapojit do léčby pacientů s koronavirem. Do systému by měla zapojit také lázně či hospice, pokud mají volné kapacity k doléčování pacientů.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ve středu avizoval, že vláda zváží kvůli koronavirové pandemii uložení pracovní povinnosti ambulantnímu personálu, který by pomáhal v nemocnicích. Návrh podle lidoveckého poslance Víta Kaňkovského není a priori špatný, jako první by ale podle něj měli být zmobilizováni zdravotníci v lůžkových zařízeních, kteří mají k péči blíž a mohou ji začít poskytovat v řádech hodin.

Vláda podle středečního vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) zváží kvůli koronavirové pandemii uložení pracovní povinnosti ambulantnímu personálu, který by pomáhal v nemocnicích. Návrh podle lidoveckého poslance Víta Kaňkovského není a priori špatně, jako první by ale podle něj měli být zmobilizováni zdravotníci v lůžkových zařízeních, kteří mají k péči blíž a mohou ji poskytovat v řádech hodin.



Nemocnice v Benešově a Mladé Boleslavi ve středu vyhlásily stav hromadného postižení osob. Kvůli vyčerpání kapacit v nemocnicích ke stejnému opatření přikročil již dříve Pardubický kraj. V takovém stavu péče v nemocnici neodpovídá běžnému standardu.

„Potřebujeme, aby vláda zasedla a řekla: Máme tady některé specializované ústavy, které se dosud léčbě covidových pacientů nevěnovaly, tam máme penzum zdravotníků i specializovanou techniku, tam můžeme v řádu hodin či dnů péči poskytovat,“ řekl Kaňkovský.