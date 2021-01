Opoziční tým žádá úlevy pro lidi doprovázející rodiče i registr lékařů, kteří by se zapojili v očkovacích centrech

Praha Opoziční expertní tým ODS, KDU-ČSL a TOP 09 žádá vytvoření registru lékařů, kteří by byli ochotni se nad rámec svých povinností zapojit do práce velkých očkovacích center. Lidé, kteří budou například doprovázet své rodiče na očkování proti covidu-19, by podle takzvaného Anticovid týmu měli mít nárok na úlevy, třeba pracovní volno. Zástupci stran to řekli na středeční tiskové konferenci ve Sněmovně.

Nizozemsko jako poslední v EU začalo očkovat proti covidu. Vláda po silné kritice start uspíšila Velká očkovací centra jsou podle týmu nezbytně nutná pro zvládnutí vakcinace v co nejkratším čase. „Určitě chceme, aby se zároveň podařilo vytvořit registr těch lékařů, kteří by byli ochotni nad rámec svých běžných povinností, ať už jde o dětské nebo dospělé praktiky, zapojit se do práce velkých očkovacích center,“ uvedl místopředseda ODS Martin Kupka. Nutné je podle něj také vybavit centra dostatečným počtem administrativních pracovníků. V tom vidí prostor pro spolupráci s městy a obcemi.

Místopředseda TOP 09 Lukáš Otys doplnil, že Anticovid tým trvá na transparentnosti, co se týče počtu očkovaných lidí. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v úterý uvedl, že by jeho úřad měl každý čtvrtek zveřejňovat týdenní údaje o dodávkách vakcíny a počtu očkovaných.

Kampaň k očkování proti covidu provázejí otazníky, kdo bude její tváří? Bohdalovou prý vláda neoslovila Aktuální vakcinační strategie počítá s tím, že v první fázi budou očkováni především zdravotnici, kteří se starají o nemocné s covidem-19, senioři v domovech seniorů a také personál těchto zařízení a dále lidé, kterým je více než 80 let, protože mají vyšší pravděpodobnost těžkého průběhu nemoci. Celkem jde podle ministra asi o 600 000 lidí. Jen lidí nad 80 let je v Česku zhruba 441 100. Následně budou mezi prioritními skupinami také praktičtí a dětští lékaři, vojáci, kteří se podílejí na boji s covidem-19, a pracovníci integrovaného záchranného systému. Podle poslance KDU-ČSL Marka Výborného je důležité, aby se brzy dostalo také na pedagogy i nepedagogické pracovníky ve školách.

OTÁZKY A ODPOVĚDI: Jak to bude s očkováním a kdy na vás přijde řada Opoziční tým by souhlasil s úpravou, že by v nižších stupních protiepidemického systému PES byly některé aktivity, například návštěva kulturní či sportovní akce, umožněny lidem s negativním testem na covid-19 nebo očkováním. „Koneckonců i v zahraničí při vstupu na některá utkání dávno testování všech diváků fungovalo. Pokládáme to za rozumnou, správnou cestu, aby v tomto směru plošné testování zajistilo prevenci před dalším šířením nákazy,“ řekl Kupka.