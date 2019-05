‚Opravujte v noci a lépe označujte práce na silnici.‘ Řidiči z nehod se silničáři viní ŘSD

Praha Někteří silničáři se v poslední době pustili do kritiky řidičů za to, že častými nehodami demolují jejich techniku na silnicích. Podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za srážky může zejména nepozornost šoférů. Ovšem ti, převážně z řad kamionů, mají jiný názor – vinu za nehody připisují ŘSD.

„Za tyhle srážky si můžou sami (ŘSD). Kolikrát mi to hlava nebere, jak dokáží označit práce na silnici a pak se diví,“ stěžuje si uživatel Carmen Don Muschilo ve facebookové skupině Kamioňáci, kamioňačky a všichni ostatní řidiči - info, rady, pomoc. Skupina sdružuje řidiče z celé České republiky, kteří chtějí sdílet informace z jejich pracovní profese.

Bizarní příčiny nehod „Honil jsem vosu v kabině, která tam vletěla otevřeným oknem.” „Chvíli předtím jsem dostal pokutu, tak jsem si rovnal papíry.” „Auto v levém pruhu mě tam nechtělo pustit, tak jsem do něj musel narazit.” „Natahoval jsem si ponožky.” „Hledal jsem něco v ledničce.” „Usnul jsem.“ „Psal jsem esemesku.“

„Letos je nárůst nehod zcela enormní,“ řekl serveru Lidovky.cz již dříve mluvčí ŘSD Jan Studecký. V České republice za posledních osm a čtvrt roku došlo k 479 dopravním nehodám, při kterých automobil poškodil techniku na vozovce. Během těchto havárií bylo zraněno 46 silničářů, z toho tři smrtelně. Ředitelství silnic a dálnic uvádí, že za nehody může především nepozornost řidičů, mikrospánek či nedodržování rozestupů a povolené rychlosti. Více o dopravních nehodách se silničáři čtěte ZDE.



Uživatel Muschilo ve skupině sdílí svůj zážitek, kdy jel z Havlíčkova Brodu na Ždírec a málem srazil silničáře. „Uprostřed radiusu nebyla žádná cedule „práce na silnici“ a hned za zatáčkou stála dodávka, před kterou dělali dělníci,“ popisuje motorista. „Bez jakéhokoli varování snížení rychlosti, kdybych byl naložený, tak to mají za sebou,“ dodává.

Opravy přes noc

Podle uživatele Václava Krále by bylo lepší, kdyby silničáři prováděli opravy v nočních hodinách: „Tak třeba zrovna v Nizozemsku většinu oprav a další nutné úpravy provádějí převážně v noci. Netvoří se takové zácpy, na silnicích je mnohem menší provoz, tudíž menší riziko nehody a největší plus na tom je, že blikající šipka je v noci vidět z mnohem větší dálky než za denního světla.“



S tvrzením, že silničáři mají pracovat v noci, souhlasí i uživatel Peter Kalabus: „Opravy na silnicích mají dělat přes noc.“ „To by stálo peníze navíc. To je lepší pracovat na opravách od osmi do dvanácti, ale celé léto,“ reaguje s ironickým podtónem Zdeněk Fíla, který v komentáři kritizuje krátkou pracovní dobu zaměstnanců ŘSD.



26. dubna 2019 - Dálnice D1, 176. kilometr. Zcela zdemolovaný přívěs ŘSD.

„U nás jsou jen kolony před značkou ‚práce na silnici‘ a žádná práce se nekoná, většinou tam stojí pouze jeden Rom,“ stěžuje si Petr Havranek na sociální síti. Uživatel Don Pablo Zechač ve skupině řidičů poukazuje na to, že když probíhají silniční práce ve Francii, tak daleko před opravovaným pruhem, stojí auto v odstavném pruhu a upozorňuje na výskyt techniky ve vozovce. „Vy začínáte práce výhradně v dopravní špičce a značky s omezením nám stavíte přímo do pruhu, že se musíme uhýbat,“ rozčiluje se řidič ve facebookovém komentáři.