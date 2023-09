Mezi nádržemi Orlík a Kamýk má do sedmi let fungovat přečerpávací elektrárna

Na soustavě vodních děl Orlík-Kamýk vznikne nová přečerpávací elektrárna. Projekt za několik miliard korun počítá s využitím energie v době jejího přebytku pro čerpání vody z Kamýku do výše položeného Orlíku. Ve špičce by se pak voda vypustila přes turbíny zpátky do Kamýku. Tendr na dodavatele je vypsaný a letos by měl být uzavřen, zařízení by mělo zahájit provoz do roku 2030.