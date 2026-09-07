V pátek hladina poklesla na 334,6 metru nad mořem. Poprvé v historii tak Povodí Vltavy využilo zásobu vody ze slapské nádrže. Obnažené břehy odhalily dlouho skrytá místa, břehy připomínají vyprahlou krajinu a lidé se tak mohou dostat na místa, která byla dlouhou dobu pod hladinou.
Sucho odkrylo například zatopené budovy, staré jezy nebo zbytky starého řetězového mostu přes Vltavu. Z vody vystoupilo také Moravcovo peklo – jeskyně, v níž se za druhé světové války ukrýval odbojář a uprchlík z nacistického vězení Miloš Blažek. Video zachycuje také vojenský bunkr.
Pokles odkryl i zrezivělé sudy. Ty lidem připomněly takzvané orlické vraždy ze začátku 90. let a k nálezům tak volali policii. Ta však uklidňuje, že se jedná o zbytky pontonů, které klesly ke dnu.
Generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala v pátečním rozhovoru pro iDNES.cz zdůraznil, že navzdory aktuální situaci se zatím na Orlíku nekoná krizový scénář. „Je to stav, se kterým naši předkové při budování kaskády počítali. To, že se nadlepšuje ze Slap a nikoli z Orlíku, je čistě vodohospodářská otázka,“ vysvětlil.
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18. srpna 2026