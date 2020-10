Žáci na druhém stupni se budou ve škole střídat. Kvůli přísnějším opatřením se zřejmě prodlouží ošetřovné

Praha Vyplácení ošetřovného by se mohlo kvůli koronavirové nákaze prodloužit. Lidé by ho mohli dostávat po celou dobu výuky na dálku či nařízené karantény. Návrh zákona se změnami dávky schválila dnes na mimořádném jednání vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Kabinet ve čtvrtek rozhodl o omezení výuky ve školách. Aby změny v ošetřovném začaly platit, musí je schválit Parlament a podepsat prezident.

Ošetřovné se podle zákona vyplácí devět dnů na děti do deseti let. Samoživitelé a samoživitelky ho pak mohou pobírat na potomky do 16 let až 16 dnů. Dávku je možné získat i na jiné členy rodiny, kteří potřebují péči. Zaměstnancům se z nemocenského pojištění poskytuje 60 procent základu výdělku. Podle ministerstva práce by se podpora měla vyplácet po celou dobu omezení výuky či nařízené karantény. Nebude se poskytovat ale po dobu prázdnin a ředitelského volna. Prodloužené ošetřovné by mělo být podle návrhu i pro dohodáře a lidi se zaměstnáním malého rozsahu. Dostávat by ho měli také ti, kteří se musí starat kvůli uzavření stacionářů či karanténě o seniory a postižené blízké. Ministerstvo práce přišlo s návrhem na úpravu ošetřovného už před začátkem školního roku. Původně navrhovalo nejen prodloužení na celou dobu výuky na dálku či karantény, ale také na děti do 13 let. Vládní strany o změnách několikrát debatovaly, shodu ale neměly. Podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) bylo kvůli rozšiřování nákazy prodloužení potřeba, aby rodinám nevypadl příjem. Premiér Andrej Babiš (ANO) ještě nedávno uváděl, že téma „není na stole“. Politici ANO argumentovali tím, že karanténa trvá deset dnů. Ošetřovné se vyplácí z nemocenského pojištění. Kvůli plošnému uzavření škol se výdaje na dávku letos ve druhém čtvrtletí meziročně zvedly zhruba patnáctkrát. Činily 7,06 miliardy korun. Systém nemocenské se dostal do největšího propadu od začátku svého fungování v roce 1993. Schodek na konci prvního pololetí dosahoval zhruba 13 miliard. Vláda požádá o zrychlené projednání zákona v Parlamentu ve stavu legislativní nouze. Vysoké školy povinně online Vysoké školy přejdou od pondělí v Česku na výuku on-line. Zatím byla nařízena v krajích s větší nákazou. Výjimka bude pro praktika pro zdravotníky, řekl Plaga. Oproti tomu střední školy v celé zemi přejdou od pondělí na dva týdny na on-line výuku. Dosud byla v krajích s větší nákazou. Výjimka bude pro praktickou výuku. Na 2. stupni ZŠ se od pondělí bude učit prezenčně polovina dětí, ostatní budou mít výuku on-line. Po týdnu se vymění. Potrvá to 14 dnů, prohlásil také Plaga. Prodloužené prázdniny i změna výuky Na druhém stupni základních škol se od pondělí bude dva týdny učit prezenčně polovina dětí. Ostatní budou mít výuku na dálku. Po týdnu se žáci vystřídají. Na pondělí 26. a úterý 27. října vyhlásí ministerstvo školství volno, a prodlouží tak podzimní prázdniny v základních a středních školách na celý týden. Kvůli zhoršující se epidemii také přejdou na výuku on-line vysoké a střední školy v celé ČR. V některých regionech dosud fungovaly normálně. Výjimky budou dál platit pro praktickou výuku. Novinářům to po čtvrtečním jednání vlády řekl ministr školství Robert Plaga (za ANO). Restaurace pod palbou dalších omezení. Zavírat musí ve 20 hodin, u stolu smí být maximálně čtyři osoby Střídání žáků, které bude platit pro druhý stupeň základních škol, se nebude podle něj vztahovat na žáky nižšího stupně víceletých gymnázií. Nové opatření se naopak bude týkat i základních uměleckých škol, které přejdou na výuku na dálku v celé ČR, zatímco dosud v některých krajích zavřeny nebyly. Od pondělí ale bude v ZUŠ umožněna individuální výuka. Prymula na konci minulého týdne zmiňoval možnost uzavření druhého stupně základních škol. Plaga pak ale uvedl, že uzavírání škol jako opatření proti šíření koronaviru nedává smysl bez dalšího omezení sdružování dětí mimo školy. Všechny evropské státy se podle něj snaží nastavit především taková pravidla, aby bylo možné zachovat prezenční vzdělávání co nejdelší dobu.