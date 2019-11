Oslavy 17. listopadu: Babiše a jeho kolegy z V4 čekají letecké přesuny, na Letné se bude demonstrovat

PRAHA Třicet let po pádu komunismu tehdejší Československo sice dávno neexistuje, špičky obou zemí si ale kulaté výročí připomenou spolu. A to jak v Praze, tak v Bratislavě. Alespoň symbolicky se tak obě země nakrátko zase spojí. Už 16. listopadu poletí prezident Miloš Zeman na Slovensko.

Do metropole na Dunaji ho pozvala slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Společně budou u splnění Zemanova snu – otevřou totiž Český dům, o jehož zřízení v Bratislavě prezident dlouhodobě usiloval.



Hlavní oslavy se ale soustředí do 17. listopadu. Premiéři zemí Visegrádu se už dopoledne potkají v pražském Národním muzeu. Během slavnostního ceremoniálu otevřou výstavu věnovanou třiceti letům od událostí listopadu 1989. Šéfy vlád hostí český ministerský předseda Andrej Babiš.



„Součástí oslav bude videomapping, projevy všech premiérů a předsedy německého Spolkového sněmu Wolfganga Schäubleho,“ popsala LN Tünde Barthová, která je pověřena řízením českého Úřadu vlády.

Po akci v Národním muzeu se špičky středoevropských vlád přesunou do Kramářovy vily, kde poobědvají spolu s Babišem. Do premiérské rezidence jsou na oslavu výročí pozvány také osobnosti z jiných oborů, než je politika.

Podle informací LN mezi nimi bude například český neurolog Martin Tolar, který ve Spojených státech založil firmu vyvíjející lék na Alzheimerovu chorobu. K obědu s vysokými politiky by měli zasednout i členové rodiny básníka a esejisty Eugena Brikciuse. O jeho manželce, kurátorce Zuzaně, před časem Babiš hovořil jako o možné ministryni kultury.

Andrej Babiš na Národní třídě.

To ale není všechno. Premiéři V4 jsou totiž po obědě zváni do Bratislavy, kde slovenský premiér Peter Pellegrini pořádá pro změnu slavnostní večeři. Babiš tak okolo čtvrté sedne do letadla a zamíří do hlavního města sousedního státu. Na cestě ho možná doprovodí manželka Monika.

„Sobotní oslava pořádaná paní Zuzanou Čaputovou je chápána hlavně jako ,prezidentská‘. Pan Pellegrini chtěl mít vlastní ,premiérskou‘ slavnost, kterou pořádá o den později,“ vysvětlila Barthová.

Koncerty a projevy

Třicáté výročí svržení komunismu se bude slavit i v ulicích českých měst. Středobodem oslav bude pražská Národní třída, která je jedním ze symbolů střetu poklidných demonstrujících z roku 1989 s totalitní policejní silou.



Už několikátý rok po sobě se na ní letos uskuteční série koncertů, divadelních hříček, autorských čtení a přednášek. Vše s důrazem na připomenutí třicet let starých událostí a poděkování tehdejším aktérům za to, že svými protesty napomohli ke svržení komunistického režimu.

Na Národní zahrají David Koller, Spirituál kvintet nebo hiphopeři z Prago Union. Českou hymnu zazpívá Dagmar Pecková a slavnou Modlitbu pro Martu – ikonickou revoluční píseň – přednese zpěvačka Aneta Langerová.

Zatímco Korzo Národní připomíná zlomové okamžiky historie a slaví svobodnou současnost, na nedalekém Václavském náměstí odpoledne začne Koncert pro Budoucnost. Na něm zahrají Tata Bojs, Vypsaná fiXa, Buty nebo Mig 21. K očekávaným tisícům návštěvníků promluví někdejší spolupracovník Václava Havla a velvyslanec v Londýně Michael Žantovský, kněz Tomáš Halík nebo ústavní právník Jan Kysela.

Kromě Václavského náměstí a Národní třídy se největší akce k oslavě výročí uskuteční také na Albertově. Všechna tři místa navíc propojí velký částečně inscenovaný průvod v trase studentské manifestace ze 17. listopadu 1989. Koordinace se ujme platforma Festival svobody.

Letná bude opět vřít

Den před vypuknutím „sametové slavnosti“ se bude také masivně demonstrovat. Už 16. listopadu se totiž na Letné uskuteční druhý letošní protest proti Babišově vládě, který organizuje sdružení Milion chvilek pro demokracii.



Její předchozí červnová akce byla dosud největším polistopadovým politickým protestem, když na ni podle dostupných zdrojů dorazilo okolo čtvrt milionu lidí.

Protestující se tehdy obávali ovlivňování justice ze strany nově dosazené ministryně spravedlnosti Marie Benešové. Na Babišovi jim vadilo jeho obvinění v kauze Čapí hnízdo nebo to, že jeho jméno figuruje na seznamu agentů Státní bezpečnosti.

Premiérovo trestní stíhání ve věci Čapího hnízda bylo nedávno zastaveno. Demonstranti se ale necítí přesvědčeni. „Kauza Čapí hnízdo možná končí s podivnou pachutí, ale právě tak se zapíše do myslí lidí. Jako prokazatelně účelová machinace, která se navíc kvůli tlakům mocných ani nedostala před soud,“ uvedli jako jeden z důvodů k dalším protestům.

„Letná 2“, jak se chystaná demonstrace jmenuje, má být nejen protivládní akcí. Má jít též o další obrovské setkání lidí, kteří požadují „zdravou demokracii“. Sdružení proto chystá novou sadu programových východisek.

„Milion chvilek představí 16. listopadu na Letné novou výzvu, jak se do obrany a kultivace demokracie může konkrétními kroky zapojit skutečně každý,“ uvedlo na svých stránkách.