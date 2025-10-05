Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

Filip Turek pro iDNES.cz potvrdil, že incident se odehrál v pražském baru Blue Light Bar na Malé Straně. „Chodím tam pravidelně, protože jsem bydlel nedaleko. Byla tam úplně skvělá atmosféra a hodně lidí. Byl tam nějaký drobný konflikt, který skončil asi nějakými zraněními. Já jsem ale úplně v pořádku,“ popsal pro iDNES.cz Turek s tím, že jeho jeden člen ochranky musel do nemocnice.
„Asi bude pár měsíců mimo službu. Takže mi to je moc líto. Je mi i líto, že se pokazila zábava, a to i všem hostům daného baru,“ uvedl dále Turek. „Já mám jenom zničený oblek od krve a špinavé hodinky od krve. Jinak já jsem bez jediného škrábnutí,“ doplnil.
Podle informací iDNES.cz se měl Turek zastat ženy, které vyhrožovali dva muži. „Původně to tak začalo. Večer ale trval několik hodin. Prapůvodně to začalo, že jsem se zastal jedné ženy a pak se to vyostřilo. Říkám, bar byl hodně plný a situace nepřehledná,“ popsal situaci Turek.
Člen jeho ochranky pak měl být napaden na toaletách, doplnil pro iDNES.cz zdroj blízký Turkovi.
Turkova mluvčí Lenka Tichá redakci iDNES.cz incident potvrdila. Podle ní včas zasáhla soukromá ochranka Filipa Turka. „Napadli ochranku pana Turka. Ochranka zabránila tomu, aby byl napaden,“ uvedla pro iDNES.cz Tichá.
„Vyvázl bez zranění. Ochranka zabránila, aby se k němu dostali. Popsal to jako naprosto klidnou atmosféru, potom prý do něj ale začal šít podnapilý muž. Poté pan Turek odešel na toaletu, semlelo se to velmi rychle,“ dodala Tichá s tím, že po incidentu Turek z místa odjel.
Předseda Motoristů Petr Macinka redakci napsal, že o incidentu slyšel. Na místě však podle svých slov nebyl. „Je to šílené. Nenávist některých lepších lidí, kteří jsou ochotni respektovat výsledek demokratických voleb jedině za předpokladu, že vyhraje jejich kandidát, je smutnou ukázkou toho, kam nás dovedlo rozdělování společnosti odcházejících politiků z vlády Petra Fialy,“ uvedl Macinka.
Policejní mluvčí Jan Daněk pro iDNES.cz řekl, že policie na místo vyjela. „Nějaký muž se tam pořezal o skleničku, zasahovala tam záchranná služba. Bylo to tedy v její kompetenci. Žádné protiprávní jednání jsme tam nezjistili,“ popsal Daněk.
Mluvčí Tichá doplnila, že pořezaným není nikdo z ochranky Filipa Turka.
Ještě předtím, než si Turek vyrazil do baru v centru Prahy, dal si v jedné z hospod pivo s bývalým prezidentem Václavem Klausem a předsedou Motoristů Petrem Macinkou.