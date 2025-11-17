Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Hlavní vzpomínkové akce se tradičně odehrají na pražské Národní třídě, kde byl v roce 1989 komunistickou policií násilně potlačen studentský průvod. Položit květiny a zapálit svíčku přijdou politici, rektoři i rodiny s dětmi.
Mezi prvními politiky na Národní třídu dorazil předseda Svobodných a čerstvý poslanec za SPD Libor Vondráček. Jeho příchod však vyvolal nesouhlas skupiny protestujících, kteří na Vondráčka pískali a vykřikovali: „Hanba“. Jeden z demonstrantů měl také transparent s nápisem „Nácek nám nebude krást svátek“.
„Je to svátek demokracie a každému slušnému člověku musí vadit, že jsou tady politické subjekty, který chtějí vystupovat z EU a NATO a ohrozit nás tak, že se vrátíme do časů před rokem 89,“ sdělil reportérce iDNES.cz Pavel, který přijel nesouhlas vyjádřit až z Olomouce.
„My jsme v programu neměli, že chceme vystoupit z NATO, ale doufáme, že jednou budeme tak silní a samostatní jako Švýcarsko. Zatím ty svaly nemáme,“ prohlásil Vondráček. Na otázku z davu, jestli směřuje Česká republika směrem k Moskvě jako na Slovensku předseda Svobodných přímo neodpověděl.
Svíčku přišel k pomníku zapálit také britský velvyslanec Matt Field. Přihlížející lidé jej ocenili potleskem.
Okolo osmé hodiny by měl k pomníku přijít také předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ten označil ve videu nahraném na sociální sítě 17. listopad jako nejvýznamnější svátek v novodobé historii samostatné České republiky i Československa.
Prahu a Brno čekají i další akce
Národní třída v Praze se na celý den promění na Korzo Národní, které k 36. výročí sametové revoluce nabídne debaty, výstavy a aktivity pro děti s mottem Máme si co říct. Akce připomenou také 75 let od justiční vraždy Milady Horákové a smrti kněze Josefa Toufara.
V 17 hodin se bude na fasádu Paláce Metro promítat audiovizuální instalace Co dokáže slovo?, 11 minut poté na ni naváže Modlitba pro Martu v podání Jana Ciny.
Státní svátek 17. listopadu 2025
Pět osobností, které vzdorovaly nacistům či komunistům, večer obdrží Ceny Paměti národa organizace Post Bellum. Slavnostní večer s předáním cen se uskuteční jako obvykle v Národním divadle. Letos ji dostane například slovenský publicista a sociolog Fedor Gál.
V Brně připomínají výročí pádu komunismu univerzity a jejich studenti, divadelníci i politici. Uskuteční se oslavy, shromáždění, vzpomínkové i kulturní akce. Největší je festival Brněnský sedmnáctý, který pořádá spolek studentů brněnských vysokých škol na náměstí Svobody.
Protesty, demonstrace a průvody
- Ve 14 hodin začne Pochod za národ a svobodu.
Trasa: od sochy svatého Václava na Václavském náměstí přes Jindřišskou, Melantrichovu, Staroměstské a Malé náměstí na Křižovnické náměstí, na Karlův most a poté na Klárov, Mánesův most a k Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
- Od 15 hodin se bude konat demonstrace spolku Milion chvilek pro demokracii nazvaná Česko není na prodej na protest proti vzniku vlády, kterou organizátoři označují za postavenou na mafiánském principu.
Místo: Staroměstské náměstí
- V 15 hodin odstartuje v rámci Sametového posvícení průvod masek. Defilé proběhně v parku na Kampě, v 15:30 účastníci vyrazí ke Karlovu mostu, na Staroměstské náměstí, poté do ulice Na Perštýně a v 19 hodin skončí v Kampusu Hybernská.
Pieta a věnce
Už ráno začne před Hlávkovou kolejí v Praze připomínka obětí nacistické perzekuce československých vysokoškoláků z roku 1939. Popravené studenty připomene v poledne pietní akt v areálu ruzyňské věznice. Na Albertově pak zazní proslovy rektorů, zástupců Rady vysokých škol a studentů.
Dopravní omezení
Kvůli oslavám platí v centru Prahy omezení pro tramvajovou i automobilovou dopravu, týkat se budou hlavně oblasti kolem Národní třídy a Václavského náměstí. Národní třída se během státního svátku jako každý rok změní na pěší zónu. S ohledem na celodenní akci Korzo Národní bude uzavřena pro auta i tramvaje. Obousměrně bude přerušen tramvajový provoz mezi Újezdem a Lazarskou.
Kvůli výměně pražců nepojede od soboty 15. listopadu do pondělí 17. listopadu v Praze metro na lince C mezi stanicemi Hlavní nádraží a Pražského povstání. Plný provoz metra na lince C bude obnoven v úterý 18. listopadu od ranního výjezdu.
Co se stalo 17. listopadu 1939
Čtyřiadvacetiletý student medicíny Jan Opletal je považován symbolicky za první československou oběť druhé světové války. Nadaného medika postřelily německé síly při potlačování demonstrace proti okupaci, která se konala v centru Prahy na 21. výročí vzniku ČSR, svým zraněním podlehl o dva týdny později, 11. listopadu 1939.
Podle spisovatele Zdeňka Vyhlídala, autora knihy o Opletalovi, nebyl medik náhodnou obětí. „Gestapo bylo v té době posedlé hledáním studentského vůdce, ale žádný takový neexistoval. Po Opletalově projevu nabyli dojmu, že by jím mohl být právě on,“ napsal. Podle něj nestříleli jen vojáci, ale v davu byli i ozbrojení studenti německé techniky. Právě odsud nejspíš vyšla osudná kulka. Přes intenzivní léčbu zemřel Jan Opletal na zánět pobřišnice.
Jeho pohřeb, který se konal 15. listopadu 1939, se stal další velkou demonstrací proti okupační moci. Německé ozbrojené složky proti účastníkům znovu tvrdě zasáhly. V noci z 16. na 17. listopadu obsadilo gestapo s německou policií vysokoškolské koleje v Praze, Brně a Příbrami. Celkem se ocitly v německých rukou na dvě tisícovky studentů. Zatčené odváželi nacisté do věznice na Pankráci a do kasáren v Ruzyni, kde zastřelili devět funkcionářů studentských spolků. Část studentů byla propuštěna, přes 1260 ale skončilo v koncentračním táboře. Ti, co přežili, se domů dostávali od prosince 1939 do března 1943.
Z Hitlerova rozkazu byly 17. listopadu navíc všechny české vysoké školy uzavřeny, což postihlo desetitisíce mladých lidí. Jako projev obecného uznání československým studentům je 17. listopad od roku 1941 slaven jako Mezinárodní den studentstva. O 50. let později se v listopadu 1989 stala připomínka památky Jana Opletala jedním z impulzů ke svržení komunistického režimu v Československu.