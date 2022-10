Osm českých ministrů na Ukrajině? Návštěva se nám v budoucnu určitě vyplatí, říká bývalý diplomat Kolář

„Oznámení cesty nebylo nic tajného. Domluvilo se to už na summitu EU v Praze. Druhá věc je termín a ten se také oznamoval s předstihem. Třetí věcí je konkrétní program a místo a to už je z bezpečnostních důvodů utajené,“ vysvětlil bývalý velvyslanec v Rusku Petr Kolář. Osm českých vládních politiků se sešlo s ukrajinskou vládou, aby společně projednali další humanitární a vojenskou pomoc Ukrajině. Delegace se také dohodly na poválečné spolupráci. Ta by se měla týkat obnovy poničené infrastruktury. S opravami mají podle podepsaných memorand pomoci i české firmy.

Ukrajina potřebuje jasnou perspektivu vstupu do NATO a EU, prohlásil Fiala po pondělním jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.