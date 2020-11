Litoměřice Na dálnici D8 na Litoměřicku zemřeli v noci na pondělí dva muži poté, co jejich osobní vůz vyjel z vozovky a narazil do mostu. Nehoda uzavřela dálnici ve směru na Ústí nad Labem zhruba na sedm hodin. Řekla to policejní mluvčí Veronika Hyšplerová.

Nehoda se stala na 24. kilometru D8 zhruba hodinu po půlnoci. „Vozidlo BMW z nezjištěných příčin vyjelo podle prvotních zjištění mimo vozovku do travnatého svahu a odrazilo se do mostní konstrukce. Na místě zemřely dvě osoby, řidič a spolujezdec,“ uvedla mluvčí.

Policie z dálnice odklonila dopravu, provoz byl podle Hyšplerové obnoven krátce po 08:15.