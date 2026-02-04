Tragická nehoda na Žďársku. Řidič v nemocnici zemřel, policie hledá svědky

Vážná dopravní nehoda, která se stala na Žďársku, skončila tragicky. Jeden z řidičů v nemocnici podlehl svým zraněním. Policisté nyní hledají svědky události a žádají řidiče o záznamy z palubních kamer.

Místo tragické nehody u Osové Bítýšky, kde se čelně střetla osobní auta Škoda a Volkswagen. Jeden z řidičů vážným zraněním podlehl. Policisté hledají svědky. | foto: Policie ČR

Dvě osobní auta se čelně střetla v pátek 23. ledna krátce před sedmou hodinou ráno v katastru obce Osová Bítýška. Řidič osobního vozu značky Škoda jel od Ořechova směrem na Velkou Bíteš, když se střetl s protijedoucím volkswagenem.

„Při dopravní nehodě došlo ke zranění obou řidičů. Řidič vozidla Škoda utrpěl vážná zranění, kterým následně v nemocnici podlehl,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová s tím, že policisté na místě provedli šetření a místo tragédie zadokumentovali.

Policie žádá o pomoc a kamerové záznamy

Kriminalisté nyní potřebují k přesnému objasnění příčin nehody pomoc veřejnosti. Obracejí se především na lidi, kteří místem v danou dobu projížděli.

„Žádáme svědky dopravní nehody, aby se přihlásili na tísňové lince 158 nebo kontaktovali policisty z dopravního inspektorátu Žďár nad Sázavou na telefonním čísle 725 292 326,“ doplnila Lébrová.

Policisté pátrají zejména po řidičích, kteří úsekem projížděli v obou směrech a mají ve vozidle palubní kameru. Záznamy by mohly zachytit nejen samotný průběh srážky, ale i situaci, která jí těsně předcházela.

