Ostrava bez automatů? Město chce zpřísnit omezení hazardu, inspiruje se Brnem

Ostrava Ostrava chystá další výrazné omezení hazardu. Ve městě by do budoucna měla být povolena pouze živá hra v kasinech, tedy ruleta a karetní hry. Zmizet by tak měly všechny hrací přístroje. Město chce tímto způsobem výrazně omezit dostupnost automatů, na nichž často hrají sociálně slabí a kvůli hazardu se mnohé rodiny dostávají do obrovských finančních problémů. Inspiraci město hledalo v Brně, řekl v úterý ČTK náměstek primátora Martin Štěpánek (ODS).

Aktuální obecně závazná vyhláška o loteriích začala v Ostravě platit 1. ledna 2017. Omezení hazardu se ve městě dlouho připravovalo a nakonec se podoba vyhlášky odvíjela od požadavků a přání jednotlivých městských obvodů. Ještě v roce 2015 bylo v Ostravě zhruba 3100 zařízení, aktuálně je jich asi 860.



„Teď to budou stejná pravidla pro celé město. Původně jsme šli zespoda, chtěli jsme, aby si obvody řekly. Dělalo to ale takové různé třenice, kdy někdo to měl, někdo ne. Navíc tím úplně zlikvidujeme klasické automaty. I v kasinech bylo 90 procent výnosů z automatů,“ řekl Štěpánek. Podle něj ale s ohledem na již vydaná povolení dva až tři roky potrvá, než automaty z města zmizí úplně.

Podle náměstka je připraven text vyhlášky. Nyní ji připomínkují obvody, posléze se jí bude zabývat rada města a zřejmě už v dubnu by mohla být předložena ke schválení zastupitelům. Podle Štěpánka je u živé hry, kterou chce město zachovat, skladba hráčů zcela jiná. Většinou jde o movité lidi. „Tohle nám naprosto nevadí, jestli se chce takhle bavit a prohraje nějaké peníze, tak je to jeho záležitostí,“ míní Štěpánek.

Město plánuje i přísnější kontroly, na nichž by chtělo spolupracovat se strážníky a celní správou. Kontroly by se zaměřily například na černé herny. Nová vyhláška by pravděpodobně mohla začít platit už od května.

Dosud je na území města 42 míst, kde mohou být podle platné vyhlášky automaty provozovány.

Podle statistik jen v Ostravě hráči v roce 2017 přišli téměř o miliardu korun. Průměrná měsíční prohra na jednu osobu činila 46 tisíc korun. Ze zpráv Národního monitorovacího střediska vyplývá, že více než polovina patologických hráčů pochází z největších měst v České republice. U dvou třetin hráčů je hlavní hazardní hrou právě hra na automatech v kamenných hernách. Důvodem je jejich snadná dostupnost a možnost vysokých výher.

Městu se kvůli omezením postupně snižuje i výnos z hazardu. V roce 2015 příjem města činil zhruba čtvrt miliardy korun, loni téměř 144 milionů korun. Štěpánek očekává, že po zpřísnění vyhlášky by příjmy klesly na 60 až 70 milionů korun. V minulosti byly výnosy děleny mezi statutární město a obvody v poměru 67:33 procent, od roku 2017 jsou děleny v poměru 50:50.