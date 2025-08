Událost se stala ve čtvrtek po jedenácté hodině, zraněni byli dva muži.„Jednalo se o osmapadesátiletého majitele psa, který je imobilní, a téměř pětaosmdesátiletého muže. Vzhledem ke zranění bylo nutno zejména staršího pána transportovat do nemocnice,“ uvedla v pátek ráno policejní mluvčí.

Mluvčí záchranné služby sdělila, že poté, co se záchranářům podařilo proběhnout přes agresivního psa, který se na místě stále vyskytoval, zavřeli se v místnosti s pokousanými dvěma muži.

Zdravotníci zjistili, že starší muž je v ohrožení života. Podle mluvčí záchranářů měl mnohočetné otevřené rány na rukou i nohou a utrpěl velkou ztrátu krve. Těžce pokousaný měl i obličej.

Jenže pes bránil odchodu. „Nebylo reálné ho odchytit a odvést. Policisté proto použili služební zbraň a psa zastřelili,“ konstatovala policejní mluvčí Štětínská.

Zasahující lékař staršího muže uvedl do umělého spánku, pacienta záchranáři převezli do Nemocnice Karviná-Ráj a odtud letecky do Fakultní nemocnice Ostrava.

Bohužel odtud v pátek po poledni přišla smutná zpráva. „Přes vešekerou naši snahu o záchranu muž svým těžkým zraněním podlehl,“ konstatovala mluvčí fakultní nemocnice Iva Piskalová.

Druhý muž měl zraněnou ruku, po celou dobu byl ve stabilizovaném stavu. Záchranáři ho předali do karvinské nemocnice. Mluvčí Nemocnice Karviná-Ráj Marcela Hladká uvedla, že po ošetření ho propustili.

Okolnostmi napadení psem a zraněním mužů se nyní budou zabývat karvinští policisté, použitím služební zbraně kontrolní orgány, uzavřela policejní mluvčí.