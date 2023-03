Ostravská koalice ztratila většinu, za Macurou míří další zastupitel ANO

Maxim Pachomov plánuje přejít do nově vzniklého klubu primátora Tomáše Macury (dříve ANO), který byl minulý týden vyloučen ze zastupitelského klubu ANO. Koalice tak má v pětapadesátičlenném zastupitelstvu už jen 27 hlasů.

Klub zastupitelů hnutí ANO minulé úterý vyloučil Macuru a také jeho náměstkyni pro investice Zuzanu Bajgarovou. Oba v prezidentské volbě podpořili Petra Pavla na úkor jejich tehdejšího stranického šéfa Andreje Babiše, poté odešli i z hnutí a následovalo také vyloučení z klubu městských zastupitelů.

Klub ANO posléze dobrovolně opustili také náměstkyně pro životní prostředí Kateřina Šebestová a zastupitelé Robert Čep, Ondřej Němeček a nyní také Pachomov.

Pachomov ČTK svůj odchod z klubu potvrdil. „Je to pravda. Asi ten nejzávažnější důvod (k odchodu) pro mě byl způsob, jakým na úterním klubu zastupitelů byl pan primátor a jeho náměstkyně odejiti ze zastupitelského klubu. To je ten nejzávažnější důvod,“ uvedl Pachomov, který byl také předsedou místní organizace hnutí ANO v Ostravě-Petřkovicích. Této funkce se rovněž vzdal.

„Do politiky jsem vstupoval v době, kdy to hnutí tady na Ostravsku mělo za lídra Tomáše Macuru, kterého jsem si vážil. Po celou dobu ty svoje schopnosti prokazoval, takže mě to rozhodnutí většiny (klubu) mrzí a nesdílím s nimi tento postoj,“ uvedl Pachomov, který potvrdil, že zvažuje vstup do zastupitelského klubu Nezařazení, který vznikl kolem primátora Macury.

Semerák: Nutné mimořádné zastupitelstvo

Lídr opozičního hnutí Ostrava Lukáš Semerák zdůraznil, že fakt, že městu vládne koalice, která nemá většinu, je podivná. „Sedíme v první řadě a díváme se na tu ostudu. Doufám proto, že v tomto stavu nebudou radní schvalovat úvěr tři miliardy korun na koncertní síň, což má v plánu. A také jsem přesvědčen, že by pan primátor měl svolat mimořádné zastupitelstvo, kde by se problém vyřešil. Nelze čekat ještě měsíc do plánovaného jednání,“ zdůraznil Semerák.

Připouští, že právě Ostravak s osmi zastupiteli může být pro každou ze stran rozhodujícím přínosem pro získání většiny. Ale odmítl říci, jestli se přiklání k hnutí ANO, nebo k Macurovi a jeho věrným. „To mátě těžké. Deset let byli ANO a nyní se za dva dny nemohou tvářit, že nemají nic společného.“

Koalice tak má v současnosti 27 členů, podle informací ČTK navíc není zcela vyloučeno, že by se klub ANO mohl dále štěpit. Primátora podporuje dalších pět zastupitelů.

V opozici je hnutí Ostravak s osmi mandáty, SPD se sedmi zastupiteli, Starostové pro Ostravu se čtyřmi mandáty a Ostravská levice má tři zastupitele. Vyjádření předsedkyně klubu ostravských zastupitelů hnutí ANO Hany Tichánkové a celorepublikového hnutí ANO ČTK zjišťuje.

Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka je záležitost plně v kompetenci krajského hnutí ANO. „Pokud bude chtít vedení ostravského hnutí jakoukoliv sounáležitost od nás, tak budeme rádi nápomocní,“ uvedl. Za logické by měl, aby ANO mělo dále primátora, prioritou je však podle něj to, aby politici dále jednali v souladu se zájmy voličů hnutí. „To je důležitější než naše posty,“ dodal.