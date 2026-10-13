Koalice v Ostravě: ANO se dohodlo se Starosty a hledají třetího, primátorem má být Vereš

Pravděpodobnou podobu magistrátní koalice oznámil na tiskovém brífinku ve foyer Nové radnice na Prokešově náměstí lídr hnutí ANO Richard Vereš. Ten by v 31 letech byl v Ostravě nejmladším primátorem nejméně od roku 1861, kde se v Ostravě začali volit starostové a poté i primátoři. V rámci České republiky od roku 1990 byl mladším jen třicetiletý Tomáš Hanzel (ČSSD) v roce 2006 v Karviné.
Konečná sestava koalice bude známa později. „Dohodli jsme se, že si dáme do pátku vyjednávací volno, až vychladnou hlavy,“ řekl na brífinku lídr Starostů pro Ostravu Aleš Boháč.
Vereš v Ostravě nejmladším od roku 1861
V další strategii mají ANO a Starostové jiné priority. ANO by preferovalo spíše Motoristy. „Například mají ve vládě coby ministři pro Ostravu důležité resorty, například životní prostředí a kulturu,“ vysvětlil Vereš.
Jenže pro Starosty jsou Motoristé poslední možností a radši by se dohodli s hnutím Ostravak. „Byli jsme v koalici poslední čtyři roky, známe se,“ konstatoval Boháč. Navíc už tak prý republikové STAN pomyslně „skřípe zuby“ nad spojenectvím s ANO, Motoristé coby další do koalice by nespokojenost nejspíše ještě prohloubilo.
„Samozřejmě se ptáme, proč radši nesestavit koalici mimo vládní strany, když to aritmeticky vychází, ale bylo nám to lokálně rozumně vysvětleno. Nejsem z toho šťastný, ale pohled z Prahy může být jiný, než jak to vypadá v regionu,“ zhodnotil předseda STAN Vít Rakušan rodící se ostravskou koalici.
Vyjednávání trvalo jen krátce. Výsledky voleb byly známy v noci ze soboty na neděli, na konci víkendu si zástupci pěti stran a hnutí postupujících do zastupitelstva sestavili vyjednávací týmy a stanovili mantinely ve vyjednávání. Konkrétně hnutí ANO, koalice srdcOVA – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, nestraníci, dále Starostové pro Ostravu, hnutí Ostravak a Motoristé sobě, sestavili vyjednávací týmy a stanovili mantinely ve vyjednávání.
V pondělí se konaly čtyři jednání na radnici ve Slezské Ostravě, kde starostuje právě Vereš, a to v sestupném pořadí podle výsledku voleb.
Záhy se objevily první neshody, když lídr Starostů pro Ostravu a starosta obvodu Radvanice a Bartovice Aleš Boháč vyjádřil překvapení, že dosavadní primátor Jan Dohnal z ODS údajně nabízel hnutí ANO jen dvoukoalici bez Starostů.
Na to Dohnal reagoval údivem, že to řekl Verešovi, jen jako pokusný balonek kvůli zjištění, zda jsou Vereš s Boháčem za Starosty už domluvení.
„A potvrdilo se mi, že jsou. Je to jen politické divadlo pro lidi a koalice bez hnutí ANO už není možná,“ konstatoval nejnověji Dohnal.
Ostravské zastupitelstvo má 55 členů, většinu tedy tvoří 28 mandátů. Ustavující schůze v novém složení se uskuteční 4. listopadu.