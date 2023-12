Bažant klovající do kol i noční zpěvák. Strážníky zaměstnaly kuriózní případy

Po záhadně zmizelém kufru strážnici pátrali poté, co jeho ztrátu na lince 156 oznámil roztržitý pán. Údajně jej ponechal na svinovském nádraží a když se pro něj později vrátit, kufr byl pryč. „Pátrání bylo zastaveno až poté, co strážník obsluhující kamerový systém zjistil, že muž sice na nádraží Ostrava-Svinov skutečně byl, ale přišel tam již bez kufru. Po tomto zjištění si pán vzpomněl, že kufr zřejmě zapomněl ve vlaku,“ přiblížil úsměvnou situaci mluvčí ostravské policie Jindřich Machů.

Na tísňovou linku se obrátil také jistý zamilovaný muž, který žádal operátora o informace z kamerového systému. Chtěl vědět, kam přesně jelo vozidlo, jež před malou chvílí míjel na křižovatce ve svém autě.

„Důvodem měla být nádherná řidička, která projíždějící vozidlo řídila. Volajícímu operátor linky vysvětlil, že tyto informace nelze poskytnout a bylo mu doporučeno, ať k vypátrání sympatické řidičky využije jiných možností, např. sociálních sítí,“ uvedl mluvčí.

K dalšímu kurióznímu případu vyjížděla hlídka také v květnu. U jednoho z obytných domů totiž muž hlasitě zpíval zamilované písně. „Intenzitu však postupně zvyšoval natolik, že podle oznamovatele obyvatelé okolních domů z jeho zpěvu šíleli,“ okomentoval Machů. Strážníci s mužem vyřešili rušení nočního klidu, dotyčný z místa odešel a rozrušení obyvatelé mohli pokračovat ve spánku.

Na policii se v létě obrátila také mladá žena, která v parku narazila na postaršího muže. Domnívala se, že se jedná o exhibicionistu, protože měl stažené tepláky. Hlídka na označeném místě muže v teplácích sedícího na lavičce skutečně objevila. „Ten hlídce potvrdil, že zaregistroval rychle procházející ženu. Když jej míjela, mu však praskla guma u tepláků, a proto došlo k jeho obnažení,“ vysvětlil mluvčí.

Ostravské policisty ale letos nezaměstnávali pouze lidé. K agresivnímu bažantovi musela městská hlídka vyjet poté, co se na linku 156 obrátil rozrušený muž. Ten popsal, že se na parkovišti u vozidel nachází bažant, jež vší silou klove do pneumatik. „Oznamovatel se obával, že by pták mohl auta poškodit. Strážníci na místě bažanta nenalezli a oznamovateli doporučili informovat o situaci místní myslivecké sdružení,“ doplnil Machů.

Celkově v roce 2023 ostravští městští strážníci řešili skoro 62 400 různých událostí. Loni jich bylo o dva tisíce méně.