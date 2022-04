Při výbuchu v Ostravě zemřel jeden člověk, další muž má zranění hlavy

„Zatím jsme museli evakuovat desítky lidí,“ sdělila ráno MF DNES policejní mluvčí Eva Michalíková.

Domovy museli opustit obyvatelé z okruhu asi 300 metrů. Dopoledne policie na Twitteru oznámila, že bylo evakuováno asi 50 lidí.

Policisté stojí u místa neštěstí v Ostravě-Mariánských Horách, kde při výbuchu v místě výkopových prací zemřel člověk. (8. dubna 2022)

Bylo potřeba také zajistit místo výbuchu, podle policie pravděpodobně explodovala stará munice. Na místě zasahují policejní pyrotechnici.

Zemřelý muž podle záchranářů utrpěl mnohočetná poranění. „Na místě jim podlehl ještě před naším příjezdem,“ uvedl mluvčí krajské záchranné služby Lukáš Humpl. Dodal, že muži bylo 49 let.

„Na místě jsme ošetřovali jednatřicetiletého muže, předpokládáme, že šlo také o pracovníka stavby, který měl středně těžké poranění hlavy. Výbuch ho odhodil několik metrů. Byl při vědomí. Po ošetření jsme pacienta převezli na urgentní příjem Městské nemocnice Ostrava,“ dodal Humpl.

K události se vyjádřil i starosta městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus. „Zatím se šetří, co přesně vybuchlo. Teď to ještě nevím,“ sdělil.

Jeden ze sousedů reportérovi MF DNES řekl, že místo výbuchu je asi 20 metrů od vchodu do jeho domu. „Vzbudila mě strašná rána. Říkal jsem si, to není možné, takovou řachu jsem v životě neslyšel. Dům se zatřásl. Bál jsem se, komu se co stalo, jestli třeba nevybouchl nějaký byt. Díval jsem se venku. Ale nikde nebyl kouř, tak jsem si řekl, že dům nehoří.“

„Teď musím být na ulici, policie nás tam nechce pustit. Všechny poslali pryč, nepustí mě domů. Řekli, že neví, kdy to bude možné,“ řekl muž.

Policisté na místě koordinují dopravu. Kvůli tragické události jsou uzavřeny některé přilehlé cesty. Je částečně uzavřena ulice U Koupaliště, a to v místě napojení na ulici 28. října, tato páteřní komunikace je prozatím průjezdná bez omezení.