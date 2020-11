Soud potrestal daňové úniky za 450 milionů. Šéf skupiny měl 12 kompliců, teď v USA čeká na vydání do Česka

Ostrava Krajský soud v Ostravě potrestal daňové úniky za 450 milionů korun při obchodech s elektronikou. Šéfa skupiny Wojciecha Smielaka poslal do vězení na 13 let. Muž zadržený v USA čeká na rozhodnutí o vydání do ČR.

Podle státního zástupce měl 12 kompliců, většina také dostala nepodmíněné tresty, dva soud obžaloby zprostil. Uvedla to v pátek Česká televize (ČT). Únik na daních podle kriminalistů vznikl při obchodech s mobilními telefony, 12 takzvaných bílých koní údajně nakupovalo mobilní telefony v Hongkongu nebo Dubaji. Přístroje poté nechali vyložit v Bratislavě a zboží přeposlali do skladů v Olomouci a Ostravě. Telefony podle státního zástupce vždy přišly na nekontaktní firmu, na kterou byla formálně převedena povinnost přiznat a zaplatit daň. To se však nikdy nestalo.

Daňové úniky v DPH podle šéfa finanční správy klesají. Pomáhá i EET Po Smielakovi pátrala ostravská policie od roku 2018. Letos v srpnu ČT uvedla, že byl zadržen ve Spojených státech. Předtím se po třech měsících ve vazbě dostal na svobodu díky zaplacení dvanáctimilionové kauce. Na začátek soudního procesu ještě přišel, pak ale utekl z ČR. Ostravský krajský soud na něj proto vydal mezinárodní zatykač. Obžalovaným zabavili policisté majetek za sto milionů korun, uvedla už dřív ČT. Část ostatních peněz z daňového úniku Smielak podle televize údajně investoval do apartmánů k pronájmu na ostrově Vir v Chorvatsku.