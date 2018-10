Ostravský premiant ANO Macura: V hnutí jsou věci, které mi vadí

OSTRAVA Ostravští voliči se rozhodli, že nebudou experimentovat a vsadí na dosavadní vládu. Po čtyřech letech vládnutí primátora Tomáše Macury (ANO) svěřili šéfovi tamní radnice moc do rukou na další volební období, tentokrát ještě mnohem silněji než v roce 2014. Hnutí v Ostravě získalo 32,71 procenta hlasů, což je o 11 procent více než minule. „Na jaře budeme mít sněm, na kterém se chystám vystoupit. Jsou věci, které se mi v hnutí ANO nelíbí, a chtěl bych se pokusit je změnit,“ říká Macura v rozhovoru pro LN.

LN: Oproti volbám v roce 2014 jste posílili o 11 procent. Překvapilo vás to?

Registroval jsem předvolební průzkumy, jejichž význam nezveličuji, ale dají vám určité vodítko. Pro mě byla hranice úspěchu nad 30 procent, hranice neúspěchu by byl zisk menší než před čtyřmi lety. Takže považuji výsledek za úspěch, ano, jsem spokojený.

LN: Před čtyřmi lety měla ČSSD 16,21 procenta, nyní jen 5,52 procenta. Vysálo ANO sociální demokracii v Ostravě?

Setkalo se několik faktorů, které pro nás zapůsobily synergicky. První věcí je obliba a afinita k fenoménu Andrej Babiš. Nejsem narcis, abych si myslel, že 32 procent lidé to hodilo ANO kvůli mně. Vedle toho asi část lidí ocenila, že město jsme poslední čtyři roky nevedli úplně nejhůř. Myslím, že Ostrava se po všech stránkách posouvá kupředu. No a asi se našli i voliči, kteří to ANO hodili i kvůli Tomáši Macurovi. Máte ale pravdu, že jsme získali mnoho voličů, kteří už nyní nechtěli volit ČSSD.

LN: Co si myslíte o pádu této nejstarší tuzemské strany?

V České republice by mělo být místo pro důstojnou levicovou stranu. ČSSD si za svůj pád, minimálně tady v Ostravě, může zcela sama. Její personální výběr byl neskutečný. Lídr Jiří Srba je sedmilhář, jeho zvolení do čela kandidátky bylo čirým zoufalstvím. Pan Libor Grygar je asi fajn elektrikář, politickou kompetenci však nemá. Adama Rykalu snad ani nechci komentovat. Mandát nezískal, patrně odchází z politiky a je dobře, pokud někde začne konečně ve svém mladém věku pracovat. Stranu se 140letou tradicí nemůže postavit takto zoufalý tým.

LN: Jakou koalici budete domlouvat?

Už včera večer proběhl první kontakt. V neděli jsme jednali od rána. Hovořili jsme s hnutím Ostravak, čekají nás ještě Piráti a ODS. Netajím se tím, že považuji stávající čtyřkoalici ANO, KDU-ČSL, Ostravak a ODS za funkční. Preferuji, aby se pokračovalo na stávající bázi. Jde o to, aby požadavky potenciálních partnerů nebyly neakceptovatelné, protože přece jen poměry mandátů se trochu změnily.

LN: K zisku většiny 28 hlasů by vám ale stačili zastupitelé za Ostravak.

Chtěl bych mít jistotu více hlasů, poučili jsme se na začátku minulého volebního jednání, kdy se nám koalice rozpadla. Pokud bych se nedovolil s někým ze stávajících partnerů, ve hře jsou ještě Piráti. Ti místní jsou docela fajn.

LN: Ve velkých městech jste v rámci ANO dosáhl nejlepšího výsledku. Už vám volal a gratuloval?

Psali jsme si. Jeho zpráva vyzněla tak, že s Ostravou je spokojený a gratuloval, ale pochopitelně z té Prahy je trošku frustrovaný.

LN: Je pražská prohra výstrahou pro hnutí ANO?LN: V pražské kampani ANO razilo étos změny a nových slibů, navzdory tomu, že tu 4 roky vládne. V Ostravě jste naopak nabídli kontinuitu a dokončení započatých projektů. Nebyla pražská strategie chybná?

Bylo by ode mne laciné to hodnotit, nejsem expert na politický marketing a neznám detailně pražské reálie. Vím jen, že Adriana Krnáčová měla těžší situaci než já v Ostravě nebo Petr Vokřál v Brně. Nevím, jestli já bych osobně v Praze uspěl. Nechci Adrianu hanit, mám ji lidsky rád. Stala se terčem různých útoků, k některým si trošku napomohla nešťastnými vyjádřeními. PR tým v Praze hledal kompromis mezi dvěma přístupy, na které se ptáte. Vybraný způsob zafungoval jen zčásti.

Já to beru jako výstrahu. Doba, kdy hnutí válcovalo volby jen z principu, že jsme novou protestní stranou, je pryč.

LN: ANO je už establishment.

Přesně tak. Teď je třeba ukázat činy. Když se nedostaví, nemáme nic automaticky vyhráno.

LN: Nepřemýšlíte o tom, že byste na jaře na sněmu ANO kandidoval do předsednictva hnutí?

Ne. jsem takový politik nepolitik. Dal jsem se do toho jen kvůli Ostravě, která je pro mě srdcovou záležitostí. Historicky jsem odmítl nominace do všeho možného. Beru to tak, že mám před sebou poslední čtyři roky, dál v politice pokračovat nechci. Mým cílem je pohnout městem. Nechci být stranickým bafuňářem. Nicméně, je pravda, že na jaře budeme mít sněm, na kterém se chystám vystoupit. Jsou věci, které se mi v hnutí ANO nelíbí, a chtěl bych se pokusit je změnit.