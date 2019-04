Osvětimany dostaly pokutu zhruba 123 tisíc za nadměrný odběr podzemní vody, mohla za to porucha vodovodu

OSVĚTIMANY (Uherskohradišťko) Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) uložila městysu Osvětimany na Uherskohradišťsku pokutu zhruba 123 000 korun (123 465) za nadměrné množství odebrané podzemní vody v roce 2017. Roční limit 40 000 metrů krychlových vody překročil o 8231 metrů krychlových. Obec tím porušila vodní zákon, uložená pokuta nabyla 28. března právní moci, sdělila ve středu v tiskové zprávě mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

Starosta Osvětiman Aleš Pfeffer (nestr. za SPOZ) ve středu řekl, že za nadměrný odběr vody mohla porucha na vodovodu.

Porušení zákona zjistili inspektoři při kontrole loni v říjnu. Za každý metr krychlový vody odebraný nepovoleně navíc může inspekce udělit sankci až 70 korun. Podle ředitele Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Tomáše Augustina však v případě Osvětiman použila sníženou sazbu na spodní hranici 15 korun za metr krychlový. „Přihlédli jsme k tomu, že odběr nad limit byl způsoben zvýšeným počtem poruch - havárií, které v roce 2017 zvýšily ztráty ve vodovodní síti na cca dvojnásobek. Navíc účel odběru je zásobování obyvatelstva pitnou vodou a vodovod pro veřejnou potřebu evidentně nebyl provozován za účelem dosažení zisku,“ uvedl Augustin.

Podle Pfeffera zaznamenal městys v roce 2017 na vodovodu dvě nebo tři havárie. „Jedna z poruch nešla najít, ztrácela se nám voda z vodojemu. Bylo to prasklé na takovém místě, že voda tekla rovnou do kanálu. Trvalo to asi měsíc a půl, než jsme poruchu našli a odstranili. Mezitím jsme překročili stanovený roční odběr vody,“ řekl starosta.

Osvětimany, které mají 867 obyvatel, provozují vodovod pro veřejnou potřebu. „Napojených na něj je 770 obyvatel z Osvětiman, Újezdce a Hostějova,“ uvedla Nastoupilová. Voda pro veřejný vodovod je podle vydaného povolení odebírána ze studní a z jímacích zářezů Svozilova Záhumenice, Polánka, Stoklánka, Novotného louka a Gotlibka.