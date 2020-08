Vrchní soud potvrdil osvobození Luďka Nečesaného a jeho ženy v kauze úplatků

24. června 2015 - Tehdejšího ředitele Krajské nemocnice v Liberci Nečesaného obvinila policie z korupce. Spolu s ním byla stíhána i jeho žena Šárka, které za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozily tři roky až osm let vězení. Obvinění souviselo s údajným předražením dvou zakázek na vybavení kardiocentra a traumacentra liberecké nemocnice o 24 milionů korun. - V době, kdy byl Luděk Nečesaný obviněn, se orgány činné v trestním řízení již více než dva roky zabývaly případem pokusu o vraždy kadeřnice v Hořicích na Jičínsku, ze kterého byl podezřelý jeho syn Lukáš. Toho soudy opakovaně poslaly do vězení, kde strávil dva roky, po zásahu Ústavního soudu nakonec Lukáše Nečesaného loni v březnu pražský vrchní soud pravomocně zprostil viny. 30. května 2017 - Státní zástupce Lukáš Otipka podal v korupční kauze kolem liberecké nemocnice obžalobu na tři lidi. Kromě Nečesaného byli obžalováni ještě jeho manželka a Tomáš Macháček ze zdravotnické firmy MedicCor. Prosinec 2017 - Luděk Nečesaný skončil ve funkci ředitele nemocnice, aby se mohl soustředit na vyřešení svých osobních problémů. Liberecké zdravotnické zařízení vedl Nečesaný v letech 2007 až 2011 a poté od srpna 2013. 15. ledna 2018 - Liberecký krajský soud začal projednávat kauzu Luďka Nečesaného. Ten během líčení znovu odmítl, že by přijímal úplatky. Podle obžaloby nezákonně získal přes 23 milionů korun za to, že umožnil vybraným firmám s libereckou nemocnicí obchodovat, případně zajistil, aby dodávaly zboží ve výrazně větším obratu. 8. července 2019 - Krajský soud Nečesaného, jeho manželku Šárku i zástupce zdravotnické firmy MedicCor pro nedostatek důkazů osvobodil. Státní zástupce se odvolal. Manželé Nečesaní se později neúspěšně domáhali výměny odvolacího soudce, který řešil i případ jejich syna. Jiří Lněnička při vyhlašování verdiktu, jímž Nečesaného juniora pravomocně osvobodil, loni v březnu řekl, že vzhledem k procesní situaci neměl jinou možnost. Za tento výrok pak dostal výtku od předsedy Nejvyššího soudu. 26. srpna 2020 - Pražský vrchní soud zamítl odvolání státního zástupce, osvobození Luďka Nečesaného a jeho manželky Šárky v korupční kauze je tak pravomocné.